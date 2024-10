Viatgers que van de Barcelona a PortAventura es queixen de manca d'informació

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Alexandre i Natalia esperaven aquest dimarts a l'estació de Sants de Barcelona un tren que els portés cap a PortAventura, però desconeixen que han d'agafar un autobús per fer el tram des de Sant Vicenç de Calders a Tarragona. «Ningú ens ha dit res d'un autobús», apunta Alexandre, un estudiant francès que enguany estudia a Barcelona i que es queixa que el primer dia de tall de trànsit al túnel de Roda de Berà per les obres del Corredor Mediterrani no ha rebut informació al respecte malgrat haver comprat el bitllet menys de mitja hora abans.

Des de l'andana dels qui arriben, Lea ha agafat el tren a Tarragona per anar a Barcelona. «Tot ha estat un caos. Molta gent i molt de xivarri. No s'entén res», resumeix així el seu trajecte. Ja des de Barcelona, Lea explica que ha arribat a l'estació de Tarragona a les sis del matí, gairebé una hora abans de l'hora prevista de sortida. El viatge fins a la capital catalana, diu, ha estat «un caos» i l'haurà de tornar a fer a la tarda per tornar a Tarragona.

«Pot ser pel biaix lingüístic, però no ens han dit res sobre que hi hagués un autobús», diu Alexandre des de l'andana on espera el tren que el porti a PortAventura. Com ell, Natalia, que també va a Salou, tampoc sabia que havia d'agafar un autobús per arribar-hi. «Podríem haver estat una hora més a casa», diu davant un tren que ha patit retards coincidint amb el primer dia del tall.

Patricia, que agafa el tren cap a Tortosa, lamenta que amb el tall arribarà més tard. «Si tot va bé», diu, espera arribar uns 10 minuts més tard de l'habitual, però admet que és un càlcul optimista. «El trajecte en tren és més curt que el d'autobús», remarca.

Renfe preveu organitzar 611 expedicions d'autobusos amb 30.500 places diàries per superar el tall ferroviari per les obres al túnel de Roda de Berà que han començat aquest dimarts i que s'allargaran durant cinc mesos. El pla alternatiu intenta garantir la mobilitat dels usuaris de les línies R14, R15, R16, R17 i RT2, que connecten el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre amb Barcelona. S'han habilitat dues parades de busos a Tarragona ciutat i a les estacions de tren de l'Hospitalet de l'Infant, Cambrils i Vila-seca, per connectar amb Sant Vicenç de Calders, d'on surten i arriben els trens de Barcelona.

