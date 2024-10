Un usuari de Tarragona: «Vaig a l'aeroport i he hagut de sortir 5 hores abans perquè no vull perdre el vol»

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els usuaris de Tarragona que habitualment pugen al tren des de l'estació de Tarragona han agafat els primers autobusos habilitats del pla alternatiu de transport des del costat de l'estació d'autobusos, al centre de la ciutat. La majoria d'ells estaven informats sobre els canvis d'horaris i per alguns ha suposat matinar per poder arribar a temps a Barcelona.

«Vaig a l'aeroport i he hagut de sortir cinc hores abans perquè no vull perdre el vol», ha expressat el Juan Monsalve a l'ACN. La portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, Ana Gómez, ha explicat que alguns dels xofers s'han perdut, però que els busos han circulat sense incidències destacables. «Esperem que el servei no empitjori al llarg del dia», ha dit.

Des de dos quarts de sis d'aquest matí han desfilat autobusos des de la parada habilitada al centre de Tarragona, al costat de l'estació d'autobusos. A primera hora, s'han format cues de viatgers per agafar-los. L'Andreu Fernández és un dels primers usuaris que ha utilitzat el servei alternatiu per arribar a la feina a Barcelona. «Vinc a buscar el bus de les 6.20h i agafo el de les 6.10h, els horaris ja no em quadren, avui provem com va el dia», ha afirmat. Ell s'ha hagut d'aixecar mitja hora abans per fer el trajecte.

En canvi, pel Víctor Vilanova el canvi d'ubicació li és favorable: «Vaig a Vilanova a treballar, visc per aquí i em cau més a prop la parada, em beneficia una mica». Aquest viatger també ha dit que espera que «tot vagi bé» i que provarà si funciona el servei alternatiu per carretera. «Vaig consultar el web i ho tinc bastant quadrat», ha comentat.

Una altra usuària, la Isabel Sastre, ha explicat que agafa tres cops el tren a la setmana per anar a treballar a Barcelona. L'anada la té resolta perquè li quadren els horaris, ara bé, el problema assegura serà a la tornada. «Em preocupa el transbord a Sant Vicenç, no sé si m'hauré d'esperar molt», ha asseverat. Ella ha agafat l'autobús de dos quarts de set del matí.

El mateix bus que ha agafat el Juan Monsalve, que ha hagut d'aixecar-se ben d'hora per poder arribar a temps a l'aeroport del Prat. «He hagut de sortir cinc hores abans per poder fer-ho tot, no puc perdre el vol», ha dit. En el seu cas, com que va sovint a Barcelona s'està plantejant altres opcions, com ara compartir cotxe o fins i tot anar a viure a la capital barcelonina durant una temporada.

Poca afluència a la parada de l'estació de trens

Els primers autobusos des del centre de Tarragona s'han omplert. Ara bé, a partir de quarts de vuit del matí d'aquest dimarts, l'afluència de viatgers s'ha reduït en aquesta parada. Alguns dels autobusos directes a Sant Vicenç de Calders han marxat tan sols amb una desena de passatgers. Una situació similar s'ha viscut a l'estació de trens de la ciutat, el segon punt on s'ha habilitat una parada, ja que durant les primeres hores no hi ha hagut gaires usuaris i els autobusos han marxat pràcticament buits. Els informadors de Renfe han assegurat que hi havia molt pocs passatgers.

La portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, Ana Gómez, ha explicat que els primers busos han «sortit bé» i que els usuaris els han pogut agafar sense problemes. «Alguns xofers són de fora i s'han perdut, el primer de Tarragona s'ha saltat la sortida de Sant Vicenç, algun li ha costat arribar a la parada», ha assenyalat Gómez. La portaveu també ha apuntat que «molta gent» ha preferit utilitzar el vehicle privat aquest primer dia per evitar ser «conillets d'índies».

En paral·lel, Gómez ha lamentat que no s'hagi trobat una solució a la manca de places d'aparcament a l'estació del Camp de Tarragona, ja que molts usuaris han d'aparcar als terrenys del voltant, on es produeixen robatoris i on poden ser multats. A banda, també s'ha queixat que no es puguin validar els bitllets des de Tarragona. Davant d'això, ha recomanat als viatgers que els comprin, si tenen temps, a Sant Vicenç i que els validin per tal de no viatjar sense assegurança.