La troballa d'una teula confirma l'origen grec del jaciment de La Cella de Salou

El descobriment d'unes teules de fabricació hel·lènica confirma l'origen grec del jaciment de la Cella de Salou, situat en terrenys municipals i del Port de Tarragona.

«Aquesta civilització hauria estat l'encarregada de dissenyar, organitzar i impulsar aquest assentament comercial a principis del segle IV aC, on haurien conviscut membres de diverses comunitats d'origen púnic, iber i grec», segons ha informat el port mitjançant un comunicat.

Les excavacions en la superfície portuària han tret a la llum noves estructures d'habitatges de característiques i dimensions similars a les que ja es van trobar a la zona del jaciment en terrenys municipals.

Es tracta, majoritàriament, de cases de més de 90 metres quadrats i amb una estructura reticular basada en un repartiment de l'espai pautat a partir d'un patró fix, tant per a la delimitació de parcel·les com per a la distribució interior dels habitatges, per tal de constituir un pol comercial i un punt de control de la badia al nord del Cap de Salou.

Una de les troballes més importants és el que podria ser andró, un espai reservat als homes o algun tipus de recinte sagrat.

A més, han aparegut restes ceràmiques d'àmfores i estris domèstics i nombrosos pesos de teler de terracota, anomenats pondus/pondera, ho confirma la importància d'aquest assentament no només com àrea comercial sinó també com a centre de producció tèxtil.

Els responsables de l'excavació asseguren que «ens trobem davant d'una ciutat amb uns objectius eminentment econòmics, on l'activitat principal va ser el comerç i la representació dels interessos dels diferents actors del port natural situat entre l'antiga Tarrakon-Kesse i el Cap de Salou».

El president del Port de Tarragona, Saül Garreta, ha visitat aquest dilluns el jaciment juntament amb el coordinador de l'excavació i vice-rector de la Universitat Rovira i Virgili (URV), Jordi Diloli, i el director de la intervenció, Ivan Cots.