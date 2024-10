Torredembarra realitza millores estructurals i de manteniment als equipaments esportius municipals

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Recentment, l'Ajuntament ha completat una sèrie d'actuacions de millora en diversos equipaments esportius municipals, amb l'objectiu de garantir la qualitat i el manteniment de les instal·lacions. Les intervencions han tingut lloc a l'edifici dels vestidors de la piscina antiga i el bar, així com al Pavelló Municipal Sant Jordi.

Intervencions a l'edifici de la piscina antiga i el bar

S'han realitzat treballs de manteniment a la façana de l'edifici dels vestidors i el bar de la piscina antiga. En total, s'han pintat 677,79 m2, cobrint superfícies com la façana, les reixes de ferro, les baranes, els pilars i les portes. A més de la pintura, s'han dut a terme tasques de sanejament per reparar forats i esquerdes, garantint així la durabilitat de l'actuació. El cost total d'aquesta intervenció ha estat de 18.942,55 € (IVA inclòs).

Feia més de 10 anys que no s'hi feia cap actuació, i aquesta millora s'ha considerat essencial per assegurar la bona conservació de les instal·lacions. Les pròximes actuacions previstes inclouen la renovació de la senyalística, millorant així l'accessibilitat i l'orientació dins la zona esportiva.

Actuacions al Pavelló Municipal Sant Jordi

Al Pavelló Municipal Sant Jordi, s'han substituït 46 metres lineals de la paret lateral de la pista, que es trobava malmesa per problemes d'humitats i goteres que ja s’han resolt. La fusta afectada s'ha reemplaçat per un material d'alta resistència, dissenyat per ser impermeable i resistir l'exposició a l'aigua, el que garantirà una major durabilitat. També s’estan renovant els vinils. El cost total de l'actuació ha estat de 20.838,79 € (IVA inclòs), un import que cobreix l’assegurança de les instal·lacions.

La regidora d'Esports, Berta Castells, ha explicat que «aquestes intervencions eren absolutament necessàries. Feia molts anys que no es feien millores en l'edifici dels vestidors de la piscina, i era una prioritat garantir tant la seguretat com la bona imatge d'un espai tan utilitzat per la ciutadania. A més, hem fet un pas endavant en el manteniment del Pavelló Sant Jordi, substituint la paret afectada per un material resistent a l'aigua que ens assegura una major durabilitat en el futur. Amb aquestes millores, volem que els nostres espais esportius siguin accessibles i segurs».