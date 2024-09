Territori millorarà la seguretat viària a la carretera T-204 entre Montferri i Salomó

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha adjudicat obres de millora de la seguretat viària a la carretera T-204 entre Montferri (Alt Camp) i Salomó (Tarragonès) per un import de 467.000 euros. Els treballs començaran a principis de l’any que ve i tindran una durada de quatre mesos.

El tram de la T-204 on s’actuarà té una longitud de 4,5 quilòmetres. Les actuacions més destacades que s’hi duran a terme són la formació de sobreamples de formigó per a millorar la visibilitat als revolts i la construcció de cunetes trepitjables. Així mateix, es renovarà el ferm i s’instal·laran noves barreres de seguretat que inclouran, en els trams que ho requereixin, elements de protecció per a motoristes. Finalment, s’adequarà la senyalització horitzontal.