Sempre Salou – Ara Pacte Local s'incorpora al govern municipal de Salou

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'alcalde de Salou, Pere Granados, i el portaveu de Sempre Salou – Ara Pacte Local, Marc Montagut, han formalitzat, aquest matí, l'acord per la incorporació d'aquest grup municipal al govern de Salou.

Aquest pacte, que suma Sempre Salou a l'executiu format per Sumem per Salou-PSC i ERC-AM, té com a principal objectiu enfortir la majoria representativa del govern i consolidar un model de consens institucional que impulsi projectes clau per al progrés social i econòmic de Salou.

Aquest acord respon a la voluntat de l’executiu de teixir aliances amb altres formacions que prioritzin polítiques municipalistes i el benestar dels ciutadans. En aquest context, Sempre Salou i l'equip de govern coincideixen en els grans reptes de ciutat, la qual cosa ha facilitat l'acord. Aquest consens permetrà avançar en un model de govern estable i sòlid, capaç de gestionar amb eficàcia els projectes d'envergadura necessaris per al futur del municipi.

Entre els objectius compartits, es posa l'accent en la promoció d'unes polítiques 100% municipalistes, centrades en projectes d'interès local que prioritzin el benestar de les persones

El govern destaca també la necessitat de mantenir una administració local moderna, eficaç, pròxima i transparent, amb una forta implicació ciutadana.

Entre els objectius compartits, es posa l'accent en la promoció d'unes polítiques 100% municipalistes, centrades en projectes d'interès local que prioritzin el benestar de les persones. Així mateix, es treballarà per convertir Salou en una destinació turística intel·ligent (Smart Destination), promovent la transformació digital en la gestió dels serveis municipals i impulsant la innovació tecnològica com a eix de progrés.

Distribució de regidories

Un regidor dirigirà l'Àrea de Contractació, amb la responsabilitat de supervisar les concessions i contractes del municipi, mentre que l'altre regidor estarà al capdavant de la Regidoria de Transformació Digital, Innovació i Intel·ligència Urbana (Smart City), amb la missió de potenciar l'ús de la tecnologia per millorar els serveis i la qualitat de vida a Salou.

Amb una àmplia majoria al consistori, l'executiu municipal afronta amb confiança una etapa de governabilitat destinada a consolidar el progrés del municipi i a millorar el benestar de tota la seva ciutadania.