Detingut per amenaçar amb un pal al personal del CAP de Torredembarra

La Policia Local de Torredembarra ha detingut tres persones en els darrers dies al municipi per delictes de violència masclista, robatori de vehicle i amenaces al personal sanitari.

Aquest diumenge, 29 de setembre, a un quart d’una del migdia, la Policia Local de Torredembarra va detenir un home, veí de la mateixa localitat, per un delicte de violència masclista. Els agents van rebre un avís informant d'un episodi de violència masclista que es produïa en un solar situat a l'aparcament dels Filadors. El detingut, parella de la víctima, estava agredint la dona. Un cop detingut l'individu, aquest va ser posat a disposició dels Mossos d'Esquadra, que van assumir la continuació de les diligències.

Detenció per amenaces i resistència



El 27 de setembre, al voltant de tres quarts de dotze del migdia, un home, veí de Torredembarra, va ser detingut per un delicte d'amenaces al personal del Centre d'Atenció Primària (CAP) de la localitat. La Policia Local va ser alertada pel mateix CAP, on l'individu estava amenaçant els treballadors i el públic amb un pal. A més, va mostrar resistència activa en el moment de la detenció. El dia anterior, aquest home ja havia estat imputat per causar danys a les oficines d'Acció Social. Després de ser detingut, va ser traslladat als Mossos d'Esquadra.

Detenció per robatori de vehicle

El 25 de setembre, a tres quarts de set de la tarda, la Policia Local va procedir a la detenció d'un menor, veí de Tarragona, per robatori de vehicle i conducció sense permís de circulació. Els agents van interceptar el jove al carrer del Cap de la Tossa. El menor va ser detingut immediatament i es va posar en coneixement de les autoritats competents per tractar els delictes imputats.