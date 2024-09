El mercat de segona mà del Morell tindrà lloc el proper 20 d'octubre a la rambla Pau Casals

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La regidoria de Promoció econòmica del Morell ha anunciat que aquest any arribarà la cinquena edició del mercat de segona mà, després de l’èxit de les edicions anteriors. La data, per aquesta edició, és el pròxim diumenge 20 d’octubre. Una cita que tindrà lloc a la rambla Pau Casals de 10 a 14 hores, amb vermut popular a les 12 hores.

«La iniciativa funciona molt bé i és una aposta clara per a potenciar el segon ús i vida de diferents objectes que puguem tenir a casa», indica la regidora, Mònica Casas. I és que «aquests mercats són un clar exemple d’economia circular, la gent ja ens demanava una nova edició i hem tingut clar que s’havia de tirar endavant». La regidora recordava també que l’any passat van ser més de 25 paradetes les que es van estendre al llarg de la rambla Pau Casals i aquest any s’espera igualar o superar el nombre d’assistents i paradetes.

Un diumenge de trobada, intercanvi, venda i compres que repeteix el vermut popular per a totes les persones assistents a les 12 hores. Per a inscriure’s, el preu és de 6 euros per una taula i 10 euros per dues taules. Les persones interessades poden adreçar-se al Centre Cultural en horari d’oficina, de dilluns a divendres de 16 a 20 hores, fins al 15 d’octubre. Per a més informació, es pot escriure a centrecultural@morell.altanet.org o bé trucar al 977 84 21 76.