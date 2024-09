Demanen 20 i 18 anys de presó als dos homes acusats de matar-ne un altre a Salou l'any 2022

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Fiscalia demana 20 i 18 anys de presó per als dos homes acusats de matar un jove de 19 anys a Salou l'any 2022. Ho sol·licita per un delicte d'homicidi i per un altre de lesions amb instrument perillós. Segons el ministeri públic, els investigats van colpejar la víctima a la sortida d'una discoteca la matinada de l'1 de nombre de fa dos anys i li van propinar diverses ganivetades que li va causar la mort. També van ferir al seu amic amb arma blanca quan el va intentar socórrer.

Pel que fa a la responsabilitat civil, els processats hauran d'indemnitzar al ferit amb 1.600 euros per les lesions i seqüeles ocasionades. El judici arrencarà aquest dimarts a l'Audiència de Tarragona, després que aquest dilluns es constitueixi el jurat popular.

Els dos acusats es troben en presó preventiva des del 23 de novembre de 2022 i el 14 de setembre de 2023 després que el jutjat número 3 de Tarragona en dictaminés l'ingrés. Segons relata l'escrit d'acusació del ministeri fiscal, els fets es remunten al voltant de les quatre de la matinada del dia 1 de novembre de 2022, quan els investigats es van discutir amb la víctima a la sortida d'una discoteca de la zona d'oci nocturn de Salou.

«De forma supressiva, amb ànim de causar-li la mort, van treure una arma blanca d'aproximadament 10-12 centímetres, i li van propinar diverses ganivetades», explica el ministeri públic. Tot seguit, els dos processats van marxar del lloc dels fets mentre que la víctima va caminar des del carrer Serafí Pitarra fins a caure «abatut» al carrer Valls, just davant d'un hotel. El recepcionista de l'establiment hoteler va ser qui va alertar al 112. «El metge del Servei d'Emergències Mèdiques va certificar la seva mort a les 5:12», afegeix.

La víctima vivia en un centre tutelat de la DGAIA de Reus i no tenia familiars directes a Espanya. El seu cos es van enviar al seu país d'origen. L'amic del mort, que va intervenir en la baralla per intentar mediar en el conflicte, també va ser agredit pels investigats amb l'arma blanca, ferint-lo al braç esquerre.

Penes de presó

Fiscalia considera que els dos acusats són coautors d'un delicte d'homicidi i d'un delicte de lesions amb instrument perillós. Per això, els demana 20 i 18 anys de presó. Concretament, per a un d'ells sol·licita quinze anys de presó pel delicte d'homicidi i cinc més pel de les lesions. Per a l'altre processat, la petició és també de quinze anys per homicidi mentre que pel de lesions és de tres anys. A la vegada, per ambdós demana la prohibició d'acostar-se a 500 metres de la víctima i de comunicar-s'hi durant un període de sis anys. A més, els investigats hauran d'indemnitzar al ferit, de forma conjunta i solidària, amb 1.600 euros per les lesions i seqüeles ocasionades.