Salou celebra la festivitat de Sant Miquel Arcàngel amb un homenatge a la Policia Local

Ahir, el saló de plens de l’Ajuntament de Salou va ser l’escenari d’un acte institucional en honor a la festivitat de Sant Miquel Arcàngel, patró de la Policia Local. L’esdeveniment, que va reunir un nombrós públic, va comptar amb la presència de l’alcalde de Salou, Pere Granados, qui va obrir l’acte amb unes paraules de salutació per a tots els agents.

La jornada va incloure la projecció d’un vídeo on diversos testimonis de la Policia Local van compartir les seves experiències, ressaltant «l’evolució significativa del cos al llarg dels anys». Aquesta transformació s’ha caracteritzat per un «augment notable d’efectius i recursos, que permeten a la policia realitzar una tasca essencial per a la comunitat salouenca».

Durant el seu discurs, Granados va expressar el reconeixement de la Corporació cap a la «imprescindible labor professional» de la Policia Local, destacant «el seu compromís amb el manteniment de l’ordre i la qualitat de vida dels ciutadans». També va felicitar els guanyadors del campionat de tir: Joan Anton Basora, Niko Ortiz i Adolf Lleixà, així com va dedicar unes paraules especials a Lluís Castillo, Javier Porqueras i Vicenta Santos per la seva dedicació al cos.

El regidor de Seguretat Ciutadana, Marçal Curto, va destacar la «importància dels agents de proximitat en la creació d’una comunitat cohesionada», agraint el seu exemple de servei i compromís.

Per la seva banda, l’inspector en cap de la Policia Local, José Luis Gargallo, va subratllar valors com «el sacrifici i la unitat dels agents», reconeixent «la importància del suport de les seves famílies».

L’acte, que va ser moderat pel periodista Ricard Checa, va comptar amb la presència de regidors, autoritats com el subdelegat del Govern, Santiago Castellà, i la delegada del Govern de la Generalitat, Lucía Núñez, així com policies d’altres localitats.