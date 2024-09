S'estavella contra un fanal i un cotxe estacionat amb el seu descapotable a Salou i es dona a la fuga

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquesta matinada s'ha registrat un accident de trànsit a l'avinguda Pompeu Fabra de Salou, on un cotxe descapotat ha impactat contra un fanal i un vehicle estacionat.

Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 05.24 hores i s'han desplaçat amb dues dotacions cap al lloc dels fets. A la seva arribada, han realitzat tasques de control de riscos, desconnectant les bateries dels vehicles per evitar possibles incendis, i han procedit a la neteja de la calçada per garantir la seguretat del trànsit.

El xoc ha estat d'alta energia, causant danys importants tant al fanal com al vehicle aparcat, que també ha quedat afectat per la col·lisió. Curiosament, l'ocupant del descapotable no es trobava al lloc de l'accident i no ha pogut ser localitzat fins al moment.