El Morell acollirà una ruta teatralitzada al Castell dels Montoliu

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els pròxims dies 12 i 13 d’octubre l’edifici de l’Ajuntament del Morell, el Castell dels Montoliu, serà l’escenari d’una ruta teatralitzada per conèixer aquest espai històric catalogat com a bé cultural d'interès nacional (BCIN).

Es tracta d’una iniciativa de la regidoria de Patrimoni morellenca que després de l’èxit de l’any passat «aquest any no hem tingut cap dubte que havíem de continuar apostant per aquestes jornades que ens permeten conèixer espais morellencs d’una manera diferent», exposa la regidora de l’àrea, Erika Moreno.

«La possibilitat de saber més coses d’un dels edificis més importants del Morell és molt valuosa, aquesta ruta és una experiència fantàstica per a descobrir racons de l’Ajuntament d’una manera molt diferent», explicava l’arxiver de l’Ajuntament del Morell, Alex Cruces.

Les rutes tindran lloc el 12 i 13 d’octubre amb dos passis cada dia, a les 17 i a les 18 hores, i les places per assistir-hi són limitades. És per això que cal inscriure’s prèviament, a les oficines de l’Ajuntament, des d’aquesta setmana i fins al 9 d’octubre. L’horari de les inscripcions serà als matins, de 10 a 14 hores.

Aquest any, i com ja passà l’any passat, aquesta proposta cultural s’inclou en la programació de les Jornades Europees de Patrimoni.