Un home d'uns 70 anys mor negat mentre es banyava a la platja de Cala Canyadell, a Altafulla

Un home d'uns 70 anys ha mort negat aquest divendres al migdia mentre es banyava a la platja de Cala Canyadell, a Altafulla. La dona de la víctima ha donat l'avís als serveis d'emergències quan passaven cinc minuts de tres quarts de dues de la tarda, segons ha pogut saber l'ACN. L'home havia entrat a l'aigua i, posteriorment, la seva parella l'ha perdut de vista.

El fort onatge en aquest tram del litoral hauria pogut contribuir al desenllaç. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat efectius dels Mossos d'Esquadra, els bombers i el SEM. Salvament Marítim s'ha encarregat de treure el cos de dins de l'aigua. Els serveis mèdics han acabat certificant la seva mort. Els Mossos ja han obert una investigació per determinar les circumstàncies exactes de la mort.

Segons han explicat els Bombers dos efectius del cos han entrat nedant a la platja i han traslladat la víctima des d’uns 50 metres mar endins fins terra ferma, ja que la mala mar no ha permès maniobrar amb embarcació. Un cop a la platja, els efectius del Cos, el personal de socorrisme i efectius de la policia local han practicat maniobres de reanimació a l’home, però no s’ha pogut fer res per salvar-li la vida.

Quatre dotacions dels parcs del Vendrell, Tarragona i la Regió d’Emergències de Tarragona s’han desplaçat fins a l’indret quan han rebut l’avís del succés, cap a tres quarts de dues. Un quart d’hora més tard, albirant des de l’embarcació de Salvament Marítim i amb les indicacions de testimonis dels fets s’ha localitzat la persona a uns 50 metres de la costa. Els dos efectius dels Bombers ha entrat a l’aigua per recuperar la persona des de la barca del servei de salvament, però el mal estat de la mar ha impedit la maniobra.

Per això han optat per assegurar la víctima i dur-la nedant fins a la platja. Un cop a la platja, les tasques de reanimació s’han perllongat fins que el metge del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha considerat que ja no es podia fer res més per la seva vida. A continuació, el SEM ha activat el servei de suport psicològic per assistir la parella de la víctima.