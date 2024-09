El 9è Sosciathlon se celebrarà diumenge 29 a la Pineda

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La novena edició del Sosciathlon està a punt de donar el tret de sortida. Enguany, aquesta cursa 100% solidària se celebrarà aquest pròxim diumenge, 29 de setembre, en una nova ubicació. Així, la jornada es trasllada al carrer Plácido Domingo cantonada Amadeu Vives, a tocar de la platja, a causa de les obres que aquesta tardor estan afectant el nucli de la Pineda.

En aquesta edició, els fons recaptats es destinaran a l’Hospital Clínic de Barcelona i, més concretament, a la investigació del melanoma, i a l’associació tarragonina Si jo puc, tu també #epilep, que treballa per visibilitzar i donar suport a les persones amb epilèpsia.

La nova ubicació del Sosciathlon, a causa de les obres.Sosciathlon

Quant a les disciplines que es poden practicar, els participants poden optar per córrer, nedar, caminar, fer zumba, ioga o pedalar amb BTT. Les inscripcions tenen un preu de 15 euros (córrer o nedar) i de 13 euros (la resta). Els infants de fins a 12 anys paguen 7 euros.

Cal recordar que Sosciathlon és una jornada 100% solidària. Això vol dir que l’import íntegre de cada inscripció es destina a les entitats escollides.

A més, durant tot el matí hi haurà altres activitats paral·leles, com una gimcana infantil, un vermut solidari amb el DJ Santi Glen o venda de tapes de paella i fideuà.

Tothom que hi vagi, a més, tindrà l’oportunitat de fer una donació de sang. A més, enguany, l’Hospital Clínic recollirà mostres de sang, un material que els resulta extremadament útil per a la investigació. Les persones que hi vulguin col·laborar, només hauran de donar una petita mostra –de manera molt similar a la d’una anàlisi de sang.

Des de Sosciathlon es confia repetir l’èxit de passades edicions, o fins i tot superar-lo. Així ho explica Marçal Ferré, president de l’entitat: «En volem més, nosaltres no sabem on és el sostre». Les xifres es mouen al voltant dels 1.500 participants en les modalitats esportives, però la jornada ha arribat a congregar fins a 2.000 persones. El Marçal explica també que, per a Soscialthlon, són clau els voluntaris: «Amb ells i les persones de la Junta, arribem a mobilitzar prop de 140 persones».

Enguany el Sosciathlon està dedicat a la memòria d’Albert Juan Torres, esportista, nedador en aigües obertes i molt bon amic de Sosciathlon que va morir l’estiu passat a causa d’un càncer de pell.