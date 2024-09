Constantí rep deu habitatges comprats a la Sareb per a lloguer social

Edifici de Constantí on s'han comprat pisos a la Sareb per a lloguer social.ACN

Territori, Habitatge i Transició Ecològica, a través de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, ha lliurat deu pisos amb protecció oficial a Constantí (Tarragonès). Estan situats al carrer de Jaume I, i formen part d'un paquet de dinou habitatges sense arrendataris que l'INCASÒL va comprar a la Sareb per 1,2 MEUR, l'octubre de 2023.

L'acord amb el banc dolent també inclou dinou places d'aparcament i divuit trasters. Els pisos són d'entre 80 i 90 metres quadrats i son de 3 i 4 dormitoris. El preu de lloguer oscil·la entre els 362 i els 420 euros mensuals. Vuit dels pisos lliurats a Constantí seran per a persones de 35 anys o menys, i els 2 restants per a sol·licitants que formen part del contingent general.

Dels nou pisos restants del paquet, dos es destinaran a mesa d'emergència, i set s'adjudicaran pròximament a través del Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial i segons els criteris d'accés establerts per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Constantí.

La compra s'emmarca en el programa del Govern per a ampliar el parc de lloguer social a habitatges adquirint propietats de grans tenidors. Fins ara s'han comprat 493 pisos per compra directa i 1.028 per dret de tanteig.