L'Ajuntament d’Altafulla renova les màquines del gimnàs del Poliesportiu

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Poliesportiu d’Altafulla ha renovat gran part de les seves màquines de musculació del gimnàs, després de «gairebé 20 anys» sense haver fet cap actuació en aquest sentit, tal i com ha recordat el regidor d’Esports, Àlex Cañas.

La inversió, de 49.223,38 euros més IVA, s’ha realitzat després que la mercantil SALTER SPORTS SA guanyés la licitació del contracte de subministrament mitjançant arrendament amb opció de compra, i manteniment de màquines per a un període de quatre anys. Un cop passat aquest període, les màquines podran ser adquirides per l’Ajuntament abonant una quantitat de 2.000 euros per a tot el conjunt.

Àlex Cañas ha destacat que «es tracta d'una intervenció molt esperada i estem molt contents amb el resultat. Volem que aquesta renovació sigui la primera, i que a poc a poc es pugui anar ampliant les instal·lacions».

S’han adquirit cintes de córrer, bicicletes el·líptiques, climbers, màquines de rem, espatlleres, bancs abdominals, politges, bancs, manuelles, barres o discos, i s’ha renovat també la tapisseria logotipada amb la imatge corporativa de l’Ajuntament d’Altafulla.

A banda de la maquinària del gimnàs, el regidor d’Esports ha remarcat les activitats monitoritzades que s’hi desenvolupen des de principis de setembre amb les disciplines d’aeròbic fitness, cardio boxing, tonificació i circuït fitness. També ha avançat que en les properes setmanes es posaran en marxa les classes de Pilates i Hipopressius, que s’impartiran des del Consell Esportiu del Tarragonès.

Inscripció electrònica

Una de les novetats principals per a aquesta nova temporada és la implementació de la inscripció electrònica a través de l’aplicació Reserva Play Altafulla per a Android i Apple, o per la web https://altafulla.reservaplay.cat/login.

A partir d’ara, ja no es podrà tramitar per instància, sinó que s’haurà de fer a través d’aquest nou sistema. Un cop l’usuari es dona d’alta, se li genera un codi que és amb el que s’ha d’identificar en el torn del poliesportiu. Actualment, el servei municipal de gimnàs i d’activitats dirigides compta amb 200 usuaris.