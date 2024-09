Salou atribueix la inundació del camp de futbol a l’ACA, titular de les obres del Barranc de Barenys

Publicat per Cristina Cuadrat Gonzalez Verificat per Creat: Actualitzat:

Les pluges torrencials del passat cap de setmana van provocar greus afectacions a molts municipis del Camp de Tarragona, entre ells Salou, on les principals incidències es van concentrar al pavelló Salou Centre i al Camp de Futbol Municipal. Pel que fa a les instal·lacions municipals, el desbordament de la riera de Barenys va malmetre els dos camps de futbol i part de les seves instal·lacions, com els vestuaris.

L’alcalde, Pere Granados, mostrava ahir preocupació per aquestes afectacions: «És una situació que mai s’havia donat al camp de futbol i, per això, s’analitzaran les causes per les quals s’han originat aquestes inundacions». Granados destacava que, a banda dels danys visibles d’infraestructura, «els danys col·laterals més importants són el trasllat dels cinquanta equips afectats. Des del consistori estem treballant des del primer moment per poder-los reubicar en altres instal·lacions esportives i que pateixin les conseqüències el menys possible».

D’altra banda, el batlle explicava ahir que la titularitat de les obres que s’estan duent a terme per la canalització del Barranc de Barenys és de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i que des del consistori creuen que «la màquina que està treballant va obrir una sortida a la part de dalt del camp de futbol i, per això, s’han produït aquestes inundacions».

Alhora, Granados destacava que «la Generalitat s’ha compromès a ajudar-nos econòmicament, però si s’ha de reclamar a l’Agència Catalana de l’Aigua ho farem, tant pel que fa a les despeses que comportin les obres per adequar de nou el camp com les conseqüències col·laterals que comporten aquestes inundacions, és a dir, les despeses de traslladar els equips a altres instal·lacions esportives». El consistori i el Govern de la Generalitat resten a l’espera dels informes que avaluen els danys, que «estaran enllestits en els pròxims dies».

El conseller d’Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, acompanyat pel batlle salouenc i els regidors de Manteniment i Esports, així com de tècnics municipals es va desplaçar ahir al municipi per tal de conèixer les afectacions que han patit les instal·lacions esportives. El conseller va apuntar que «des del Govern estarem al costat del consistori i els donarem tot el suport per intentar que aquestes instal·lacions, que tenen tanta activitat i mouen a una gran quantitat d’esportistes i de nens del municipi, estiguin llestes com més aviat millor».

D’altra banda, Álvarez va destacar que des del Govern estan a l’espera dels informes tècnics, que aportaran una valoració detallada dels danys, però «és evident que el camp està inutilitzable i les obres de restauració i adequació requeriran temps i una inversió considerable». En aquest sentit, el conseller posava èmfasi en el fet que «ara el més important és recol·locar els més de 800 esportistes que utilitzen aquestes instal·lacions esportives». Per aquest motiu, el Álvarez va posar a disposició del consistori salouenc l’ajuda del Govern de la Generalitat per «ajudar-los a obrir portes» i poder col·laborar amb altres municipis per tal de poder reubicar a la cinquantena d’equips afectats.