Les obres d’un tram del carrer de Lleida de Torredembarra comencen la setmana vinent

El pròxim 30 de setembre començaran les obres d’urbanització del tram del carrer de Lleida comprès entre la plaça de Catalunya i el carrer de Pere Badia. L’Ajuntament de Torredembarra és el promotor d’aquest projecte, que compta amb una inversió de 250.430,17 € finançada parcialment amb una subvenció de 175.000 € de la Diputació de Tarragona.

Els treballs tenen com a objectiu millorar la connexió urbana d’aquest tram amb la nova urbanització de la plaça de Catalunya, unificant-lo amb els carrers de Pere Badia, Girona i el passeig Miramar, tant en paviments com en mobiliari urbà.

El projecte, que actuarà sobre una superfície de 1.054 m² i tindrà una durada prevista de cinc mesos, inclou la reforma de la cruïlla amb el carrer del Mercat, la millora de les voreres per fer-les més accessibles, amb paviments similars als del carrer de Pere Badia. A més, es reduirà l'espai per al trànsit rodat a una calçada de 3,50 metres, mantenint 2 metres per a l’aparcament de vehicles i ciclomotors, i es mantindrà la bateria de contenidors existent en el tram reurbanitzat.

Una altra de les actuacions destacades és la col·locació de nou mobiliari urbà, com bancs i papereres equipades amb cendrer, que segueixen el model implantat al carrer de Pere Badia. Pel que fa a l’arbrat, es plantaran espècies adaptades a zones urbanes amb baix manteniment, amb l’objectiu de fer el carrer més agradable i sostenible.

Millores en serveis i mesures de seguretat viària

Les obres també inclouen la substitució completa del clavegueram, la creació d’una nova canalització per a les aigües pluvials, la instal·lació d’un sistema de reg per al nou arbrat i la millora de la xarxa d’enllumenat públic, la qual cosa contribuirà a una major eficiència energètica.

Per garantir la seguretat dels vianants, es limitarà la velocitat de circulació a 30 km/h en tot el tram afectat, i a 10 km/h en l’enllaç amb la plaça de Catalunya.

L’alcalde de Torredembarra, Vale Pino, ha expressat la seva satisfacció per l'inici d’aquestes obres, que suposen un pas endavant en la transformació urbana del municipi. «Aquest projecte no només millorarà la mobilitat i l'accessibilitat d’una zona clau de la nostra ciutat, sinó que també contribuirà a fer-la més amable i segura per als vianants», ha afirmat Pino. «La unificació d’aquest tram amb altres zones urbanes com la plaça de Catalunya i el carrer de Pere Badia permetrà integrar-lo millor dins del teixit urbà, creant espais més atractius per al passeig i la convivència».

L’alcalde ha destacat també els beneficis que la reforma tindrà per al comerç local: «amb una zona més accessible i segura, esperem que els comerços del carrer de Lleida puguin gaudir d’un augment en el flux de vianants, la qual cosa sens dubte tindrà un impacte positiu en l’activitat comercial». A més, ha demanat paciència a veïnat i comerciants pels inconvenients que generen totes les obres perquè l’objectiu és millorar.

Afectacions a la mobilitat

Durant el període d’obres, la circulació de vehicles en el tram afectat del carrer de Lleida, així com al carrer del Mercat, quedarà tallada. Per aquest motiu, s’han pres mesures per als garatges de la zona. Els garatges del carrer del Mercat tindran un accés habilitat per entrar i sortir, mentre que els residents amb garatge al carrer de Lleida tindran accés gratuït a l’aparcament dels Filadors mentre durin les obres, excepte els del número 2 d’aquest carrer que podran accedir al seu garatge pel Camí Fondos. També es preveu la inversió del sentit de circulació en el carrer de Ferran de Querol.

Quant a la recollida d’escombraries, el regidor de Residus i Neteja Viària, Raúl García, ha explicat que l’actual bateria de contenidors del tram afectat es traslladarà provisionalment al carrer de Pere Badia, reforçant els dos existents garantint la continuïtat del servei durant tot el període d’obres.