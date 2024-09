La Policia Local evita un incendi en un pàrquing de vehicles a Vila-seca

Publicat per Shaila Cid Verificat per Creat: Actualitzat:

La ràpida actuació de la Policia Local de Vila-seca ha evitat que l'incendi d'un turisme en un pàrquing de vehicles del carrer Sant Jordi hagi acabat amb mals majors. A les cinc de la tarda, un Citroen C2 ha començat a treure fum per la zona del capó.

Minuts després una patrulla de la Policia Local s'ha personat al pàrquing, on hi havia estacionats una trentena de vehicles i ha apagat amb un extintor el fum que sortia del turisme afectat. El propietari del vehicle s'ha personat ràpidament al lloc del fets.

Imatge del vehicle afectat.Diari Més

La ràpida intervenció policial ha evitat que l'incendi anés a més, ja que no sortia flama del vehicle, i aquest arribés a afectar a la resta de vehicles estacionats i a la vegetació propera. Al costat del pàrquing on es trobava el turisme hi ha un parc infantil.

La presència policial ha generat molta expectació a la zona ja que just ha coincidit amb l'hora de sortida dels nens dels centres educatius.