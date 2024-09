Sergi López, La Calòrica, Beth i el cuiner Eduard Xatruch, entre les propostes de tardor a Vila-seca

Publicat per Cristina Serret Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Vila-seca va presentar aquest dijous tota la programació de la temporada tardor-hivern. Recollida sota la marca Cultura Vila-seca, el programa consta d’una seixantena de propostes que inclouen teatre, música, cinema i activitats experiencials.Tot plegat, repartit en els tres escenaris de referència del municipi: el Celler, l’Auditori Josep Carreras i el Castell.

Per a tots els públics

La nova temporada començarà el 26 de setembre, amb la projecció de la pel·lícula Mamífera (2024) al Celler, i es clourà a finals del mes de febrer. En l’apartat de teatre, Vila-seca ha programat entre altres el monòleg Non Solum, amb Sergi López (28 de setembre); la premiadíssima comèdia Fairfly de la companyia La Calòrica (30 de novembre); o Les mares, amb Fel Faixedas i Carles Xuriguera (22 de febrer de 2025).

Pel que fa a la música, passaran pel Josep Carreras solistes com la Beth, que farà un recorregut pels seus vint anys de trajectòria professional (29 de novembre), o formacions com la Franz Schubert Filharmonia (24 de gener) i el Quartet Gerhard (31 de gener). També s’ha fet públic el protagonista de la Gala Benèfica, que enguany serà Paquito D’Rivera, referent mundial del jazz.

Quant a la programació per al públic familiar, tornen les sessions de cinema Cinexic els diumenges al matí, així com les arts escèniques, amb propostes com Dins el cor del món, d’Engruna Teatre (13 d’octubre), que és un espectacle pensat especialment per a persones amb TEA, o La Maleta de l’Agustí, de Farrés, Brothers & Cia (8 de desembre), una peça inspirada en la vida del fotògraf Agustí Centelles.

També tornen els dijous de cinema al Celler, amb la recuperació de clàssics com Casablanca, Fargo, Full Monty, Toy Story o Coco, i el Cicle Gaudí, que portarà a la pantalla grans èxits del cinema català actual com Pájaros, de Pau Durà, o Casa en flames, de Dani de la Orden.

Cultura i vi

Vila-seca ha tornat a apostar també pel cicle Tap de Suro, un tast de vins que fusiona l’art i la música a través d’una temàtica única. D’aquesta manera, el Celler es converteix en una gran sala de tast en què el públic, a més, pot escoltar professionals que són referents en el seu sector. Així, en aquesta temporada que està a punt de començar, hi haurà dos Taps de Suro. El primer, titulat Creativitat (14 de desembre) comptarà amb la presència del cuiner vila-secà Eduard Xatruch, copropietari del Disfrutar, recentment nomenat Millor restaurant del món.

En el segon Tap de Suro, titulat Mediterrània (15 de febrer), el públic podrà tastar vins envellits al fons del mar acompanyats de la música del Cor Scherzo. El vi també serà present en el nou cicle Vetllada Música i Tines, pel qual es pot gaudir d’un concert de música i, tot seguit degustar una copa de vi al mateix Celler. En aquesta primera estrena, s’han programat una sessió amb Henrio (26 d’octubre) i una altra amb Alba Morena (8 de febrer). Les entrades ja es poden aconseguir a entrades.vila-seca.cat.