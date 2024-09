L'aturen a Salou per conduir un vehicle amb sis persones a l'interior i acaba detingut per tràfic de drogues

Publicat per Shaila Cid Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra van efectuar el passat dimecres al migdia un control de trànsit a l'avinguda Pere Molas de Salou. Allí van aturar un vehicle ja que els agnets van veure que a l'interior viatjaven més passatgers del degut. Concretament, hi anaven sis persones en un vehicle de cinc places.

Durant l'escorcoll, els agents li van localitzar al conductor, de 35 anys i veí de Guissona, cocaïna, marihuana i 640 euros en efectiu en bitllets fraccionats. Per aquest motiu, va quedar detingut per un delicte de tràfic de drogues. També van denunciar una de les passatgeres per portar cocaïna rosa, més coneguda com tusi.

Imatge de la droga interceptada.Mossos

La Policia Local es va desplaçar fins al lloc del control i van denunciar administrativament al conductor per excés de capacitat de passatgers i per conduir sota l'efecte de les drogues. El conductor va passar a disposició judicial dijous.

El vehicle, un BMW, va quedar immobilitzat i se'l va endur la grua al dipòsit municipal de Salou.