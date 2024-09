La Fundació URV estudiarà els de patrons de consum d’aigua d'Altafulla mitjançant IA

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament d’Altafulla, a través de l’Empresa Mixta d’Aigües d’Altafulla, i el grup d’investigació SEES de la Fundació URV (Universitat Rovira i Virgili) han signat un conveni marc per al desenvolupament del projecte Gestió municipal dels recursos hídrics: identificació de patrons de consum d’aigua mitjançant eines d’aprenentatge automàtic i intel·ligència artificial basades en el concepte de bessó digital.

El coalcalde i president de l’Empresa Mixta d’Aigües d’Altafulla, Jordi Molinera, ha explicat que aquest projecte «basat en dades ajudarà a prendre millors decisions a l’hora de gestionar els nostres recursos». Molinera assegura que «tenim un gran potencial de dades per a fer una governança més eficient». En aquest sentit, ha posat com a exemple el replantejament de la recollida de la brossa o la identificació d’habitatges d’ús turístics o buits.

Així, l’objectiu general del projecte és ajudar al consistori a gestionar de manera eficient els reptes municipals derivats de la crisi climàtica, i en especial, la sequera i la sobreexplotació turística del territori mitjançant l’ús d’eines fiables i segures basades en l’anàlisi de dades públiques de consum d’aigua.

El Dr. Roger Guimerà, investigador del Grup de Recerca SEES de la Fundació URV i principal investigador del projecte ha desgranat que «l’Ajuntament d’Altafulla disposa de dades detallades de consum dels habitatges obtingudes mitjançant comptadors digitals. Això ens permet fer un anàlisi de patrons de consum d’aigua individualitzats que reflecteixen els usos dels habitatges, sigui d’ús residencial habitual o de temporada, d’ús turístic... i que, per tant, estudiant-ne els patrons es pot inferir en els seus usos».

D’aquesta manera, es pot analitzar des de diferents perspectives l’evolució temporal del consum d’aigua, així com detectar canvis de tendència en la distribució habitual dels diferents perfils d’usuari. Aquesta funcionalitat pot ajudar a avaluar l’efecte real de noves mesures i polítiques d’estalvi d’aigua, així com gestionar amb antelació i de manera proactiva escenaris d’ús no previstos. La inversió és de 15.510 euros que aniran a càrrec de l’Empresa Mixta d’Aigües d’Altafulla.

El grup SEES de la URV és un grup d’investigació puntera en física dels sistemes complexos, modelització probabilística i aprenentatge automàtic. Els líders son els professors Marta Sales i Roger Guimerà, experts reconeguts internacionalment en el camp dels sistemes complexos i la modelització badada en dades.