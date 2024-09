La roba de material sintètic conté més compostos tòxics

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Un equip investigador del Centre de Tecnologia Ambiental, Alimentària i Toxicològica (TecnATox) ha estudiat la presència de productes nocius a la roba d’infants i embarassades. El projecte EarlyCLOTHES, conduït per investigadors de la Universitat Rovira i Virgili i l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili, ha detectat una major presència de compostos tòxics en aquelles peces confeccionades amb material sintètic.

En canvi, pel que fa a aquelles fabricades amb teixits orgànics, s’hi ha detectat una major presència d’un conegut compost cancerigen, utilitzat per evitar que la roba s’arrugui a la botiga. Els resultats posen de manifest la importància de rentar la roba abans d’estrenar-la ja que aquest senzill procediment quotidià redueix significativament la concentració de substàncies tòxiques. Els autors reivindiquen la necessitat d’endurir la legislació que regula la presència de compostos químics nocius a la roba.

«Vam considerar oportú esbrinar quins contaminants químics hi ha a la roba que comprem, especialment la que vesteixen dos grups de població vulnerables, com son les dones embarassades i els infants» recorda Martí Nadal, investigador de TecnATox. L’equip investigador va comprar peces de roba de diferents tipus d’establiments —petits comerços, centres comercials i botigues en línia— i les va estudiar cercant una àmplia gamma de compostos químics nocius.

Es van analitzar els nivells de 55 classes d’amines aromàtiques, subproductes dels colorants azoics, àmpliament utilitzats a la indústria per la seva durabilitat i vivacitat. També es van avaluar els nivells de bifenils policlorats i formaldehid, dues substàncies cancerígenes.

Les mostres de roba sintètica, van presentar una concentració més elevada d’amines, alguns metalls pesants com el titani i bisfenols en comparació amb els teixits de cotó. Els resultats també van revelar que el cotó orgànic conté concentracions significativament més baixes de contaminants en comparació amb les mostres de cotó convencional.

Si bé cap dels compostos detectats va superar el llindar estipulat per la legislació, els investigadors alerten que no existeix cap control sobre la quantitat total de compostos present als teixits o els efectes que pugui tenir aquest «còctel de químics» en les persones. «Hi podria haver un risc per a la salut derivat de l’exposició combinada al conjunt de químics present a la roba, especialment per als nadons», posa de manifest Nadal.

L’equip investigador considera important implantar nous certificats que verifiquin l’absència de components nocius als teixits, de tal manera que el consumidor tingui accés a aquesta informació a l’hora d’adquirir el producte.