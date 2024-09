Els Comuns demanen al Parlament explicacions sobre el brot de dengue a Vila-seca

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El brot de dengue autòcton detectat el passat 9 de setembre a Vila-seca va ser el centre del debat en la sessió del Parlament d’ahir, després que el portaveu dels Comuns, David Cid, formulés preguntes sobre el tema a la consellera de Salut, Olga Pané. Cid va mostrar preocupació per la gestió de la situació i va demanar garanties de seguretat sanitària a la població davant la possibilitat de nous casos.

Durant la seva intervenció, Olga Pané va voler transmetre un missatge de calma, subratllant que «aquests són només 8 dels més de 60 casos de dengue que hem tingut aquest any a Catalunya», i va recalcar que la diferència en aquest cas és que es tracta de contagis autòctons. Pané va assegurar que «Fa més de deu dies que no tenim nous casos», superant el període de latència de la malaltia, i per tant, considera que «cal pensar que no tindrem cap altre cas derivat del brot de Vila-seca».

No obstant això, la consellera va advertir que es podrien produir més casos importats, afirmant que «malalties com aquestes es presentaran més sovint en el futur», i va destacar la necessitat de «trobar la manera de controlar els vectors» que propaguen aquestes infeccions.

En resposta a les preocupacions del portaveu David Cid, Pané va remarcar que s'ha dut a terme un programa intensiu de desinfecció en col·laboració amb l'Ajuntament de Vila-seca i els equipaments turístics de la zona. Així mateix, va confirmar que «els vuit infectats vivien al mateix carrer de Vila-seca», descartant qualsevol vinculació amb un focus a Port Aventura, malgrat que alguns dels infectats són treballadors del parc temàtic.

David Cid, per la seva banda, va insistir en la necessitat de reforçar les mesures de control i prevenció davant l'augment de malalties d'origen tropical, especialment en el context de canvi climàtic, que afavoreix la propagació de vectors com el mosquit tigre, responsable de la transmissió del dengue.