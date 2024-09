Torredembarra acollirà per 5a vegada la primera de les tres jornades del Concurs de Castells

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Torredembarra tornarà a acollir, per cinquena vegada, la primera de les tres jornades del Concurs de Castells, que enguany arriba a la seva XXIX edició. La plaça del Castell acollirà les dotze colles classificades entre els llocs 31 i 42 del Rànquing Estrella Concurs, a no ser que hi hagi previsions de pluges, que llavors la competició es traslladaria al Pavelló Sant Jordi, com ara fa dos anys. La decisió final, en qualsevol cas, es prendrà dijous de la setmana que ve, 26 de setembre, a les 08.00 h. L’actuació del diumenge 29 començarà a les 10 h.

La Sala de Plens de l’Ajuntament de Torredembarra ha estat l’escenari, aquest matí, de la presentació de la primera jornada de XXIX Concurs de Castells. L’acte ha estat presidit pels alcaldes de Torredembarra i Tarragona, Vale Pino i Rubén Viñuales, respectivament, que han estat acompanyats pel regidor de Cultura de la Torre, Daniel Pujol, i la consellera de Cultura de Tarragona, Sandra Ramos; a més dels codirectors del Concurs de Castells, Xavier González i Ester Roca.

L'alcalde de Torredembarra, Vale Pino, s’ha mostrat il·lusionat davant la pròxima cita castellera: «Des de l'Ajuntament, hem fet un gran esforç logístic i de personal per assegurar que aquesta jornada sigui un èxit», per afegir a continuació que «a Torredembarra, la tradició castellera forma part de la nostra identitat, i estem molt orgullosos de contribuir a un esdeveniment tan rellevant». Pino ha desitjat molta sort a les 12 colles participants: «Estic segur que ens oferiran un espectacle emocionant i vibrant. És un honor per a Torredembarra acollir i promoure el món casteller, una tradició essencial de la nostra cultura», ha conclòs.

Per la seva banda, l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha expressat «l’emoció per la jornada de Torredembarra del pròxim 29 de setembre, la primera de les tres del Concurs, i per tant, el retrobament que suposa per a tots els amants dels castells amb l’espectacle casteller més gran del món». Finalment, Viñuales ha valorat «la suma d’esforços de les dues localitats per duu a terme el Concurs de Castells un any més i per cinquè any consecutiu en la seva plenitud i amb vistes ja a la 30a edició, que tindrà lloc al 2026».

El funcionament de la jornada

Els codirectors del Concurs de Castells han explicat l’organització de la jornada de Torredembarra i han recordat les colles participants així com el desenvolupament de la competició. A Torredembarra, les tres primeres rondes es dividiran en tres cicles, i a cada cicle hi ha una conjunta, mentre que a la quarta i cinquena rondes, hi ha un únic cicle i, per tant, una única actuació conjunta en cadascuna d’elles. Si la construcció és d’igual o superior dificultat al 7de7, les formacions actuaran en solitari. Si es donés aquest cas, la colla que obriria la diada serien els Castellers de la Sagrada Família, mentre que la Colla Castellera La Bisbal del Penedès seria l’encarregada de tancar ronda.

Ordre d'actuació durant la jornada de Torredembarra del Concurs de Castells.©Íria Rodon-Vilaniu Comunicació

En aquesta edició la Colla Castellera de l’Esquerra de l’Eixample i els Castellers de Sarrià s’estrenaran per primer cop al Concurs de Castells, mentre que els Castellers de Badalona continuen sent els únics que han aconseguit fer el castell de vuit pisos, el quatre de vuit, a Torredembarra.

L’edició d’enguany es preveu més oberta que mai, amb opcions per als Nois de la Torre, últims guanyadors (amb els Castellers de Berga, que enguany actuaran dissabte a la TAP), però també per als Castellers de Figueres, els Castellers de Castelldefels, els Castellers de Badalona, els Castellers de la Sagrada Família, els Castellers del Poble Sec o els Castellers d’Altafulla. I en aquest marc d’igualtat, el dos de set es preveu que sigui un dels castells decisius.

Els guanyadors de les tres edicions anteriors del Concurs de Torredembarra han estat els Castellers de Badalona (2016), la Colla Castellera de Figueres (2018), i el Nois de la Torre i els Castellers de Berga ex aequo (2022). L’any 2020 no hi va haver Concurs de Castells a causa de la pandèmia de la COVID 19.

Enguany la jornada de Torredembarra del Concurs de Castells també es podrà seguir en directe gràcies a la retransmissió de TAC12 i La Xarxa+.

La relació entre el Concurs de Castells i Torredembarra neix el 1997 de la mà dels Nois de la Torre a través del conegut com a Concurs7, que se celebrava cada dos anys coincidint amb l’any que no hi havia concurs a Tarragona. L’any 2014, passa a incorporar-se dins la Biennal arran del projecte de reformulació del certamen. Val a dir, però, que en aquella edició del 2014, la pluja va obligar a suspendre la competició a la segona ronda, amb victòria final dels Tirallongues de Manresa.