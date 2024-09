Desmantellen una plantació de més d’un miler de plantes de marihuana a la Secuita

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Tarragona van detenir ahir al matí a la Secuita, un home de 55 anys, com a presumpte autor dels delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric.

La investigació es va iniciar a principis del mes d’agost arran d’una informació rebuda sobre la possible existència d’una plantació interior de marihuana distribuïda en dos xalets de la població.

En les diverses vigilàncies, els agents van comprovar que els immobles presentaven característiques evidents que dins s’estava cultivant droga.

Per tot això, els agents de la Unitat d’Investigació van motivar la sol·licitud de les autoritzacions judicials d’entrada i perquisició, les quals es van dur a terme simultàniament ahir al matí.

A l’interior de la casa on residia el principal investigat, els mossos van localitzar més de 800 plantes al pàrquing. A l’altre immoble el detingut en tenia 450 plantes més.

També van intervenir diversos aparells i estris necessaris pel cultiu així com grans quantitats de bosses de fertilitzants que afavorien el creixement de les plantes.

Un cop finalitzat el dispositiu, l‘empresa subministradora d’electricitat va verificar la manipulació de la xarxa de distribució on hi havia enllaçada una escomesa per a la defraudació de fluid elèctric.

Immediatament, els operaris de la companyia la van desmuntar atès que posava en greu risc d’incendi els dos xalets.

La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.

Els detinguts passaran en les properes hores a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona.