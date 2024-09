Desmantellen per seguretat l’edifici de la planta de Nanta a la Canonja

Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

L’edifici de la fàbrica de Nanta, ubicat al terme municipal de Reus, però al costat de la Canonja, ja és història. L’immoble era un habitual al paisatge de l’AP-7 en direcció a Vila-seca, tot i que els que han passat recentment pel seu costat han trobat maquinària de construcció desmuntant els seus fonaments sota una columna de fums.

Nanta és una filial de l’empresa neerlandesa Nutreco dedicada a la fabricació de pinsos. La companyia compta amb plantes a tota la península Ibèrica i, fins fa poc, també a la província de Tarragona. Els responsables van desestimar la continuïtat d’aquesta fàbrica a finals de l’any 2023.

Aquest mateix any, Nutreco va simplificar la seva estructura societària sota el paraigua de Nanta dins d’Espanya i Portugal. Fonts de l’empresa matriu asseguren que la producció de la província de Tarragona es va traslladar fins a Lleida.

Nanta disposa de dues fàbriques en aquesta província, totes dues dins del terme municipal de la capital. Aquestes són les dues úniques plantes amb les quals compta la companyia actualment a Catalunya després de la paralització de la producció a Tarragona.

Els responsables expliquen que els terrenys on fins ara s’ubicava la planta estan actualment a la venda. El desmantellament de l’edifici s’estaria efectuant per evitar problemes de seguretat i el deteriorament d’aquest. L’empresa assegura que aquest és «un procediment habitual en aquests casos».

Els treballadors

Nutreco no ha volgut facilitar quants treballadors hi havia en actiu a la fàbrica de la Canonja en el moment del seu tancament, tot i que asseguren que «el procés es va fer de manera òptima i sense incidents». En aquest sentit, des de l’empresa no han volgut especificar quin volum del personal va ser traslladat a la planta de Lleida.

Segons fons sindicals, l’últim registre al qual s’ha pogut tenir accés mostra que l’octubre del 2019 hi havia 34 persones treballant en aquest centre. Aquestes mateixes fonts assenyalen que l’empresa podria haver patit un ERTE posteriorment, reduint encara més la plantilla.

No obstant això, la representació sindical va desaparèixer amb la marxa de la firma al territori i no s’ha pogut concretar detalls sobre la disminució de plantilla. La companyia tampoc ha volgut especificar els motius darrere el seu trasllat.