Torredembarra organitza la seva primera Setmana de la Gent Gran

L’esdeveniment té com a finalitat apropar les entitats a les persones.Anna F. - Aj. torredembarra

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Torredembarra celebrarà per primera vegada la Setmana de la Gent Gran amb un ampli programa d’activitats que es duran a terme del 30 de setembre al 5 d’octubre. L’organitza l’Ajuntament de Torredembarra, a través de la Regidoria d’Acció Social i Igualtats, amb la col·laboració de diverses entitats locals.

Aquesta iniciativa té com a objectiu promoure l’envelliment actiu i fomentar la participació de la població gran en activitats que millorin la seva salut, benestar emocional i social. Durant la setmana, s’oferirà un ampli ventall d’activitats per tal de donar visibilitat a les entitats locals que treballen amb i per a la gent gran.

L’alcalde, Vale Pino, ha explicat que «amb la Setmana de la Gent Gran volem no només reconèixer la contribució d’aquest col·lectiu a la nostra comunitat, sinó també facilitar que cada vegada més persones puguin participar en les activitats i els recursos que ja tenim a la Torre. Hem d’assegurar-nos que cap persona gran es quedi al marge dels recursos que té al seu abast».