Rescaten una persona que no podia sortir de l'aigua a la Pineda

Una persona va ser rescatada dilluns al vespre a la platja de la Pineda (Vila-seca) pels Bombers de la Generalitat. Diverses persones van alertar a emergències que una persona no podia sortir de l'aigua. Els fets van passar a les 23.47 hores a la zona del Racó.

Segons Bombers, quan van arribar a la platja van comprovar que la persona es trobava conscient però no era capaç de tornar a la sorra. Per aquest motiu dos recatadors van ajudar-lo a sortir. La persona va ser traslladada a un centre hospitalari per fer-li un reconeixement mèdic.