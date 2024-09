Les agressions a funcionaris creixen un 35% a Mas d’Enric

Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha presentat un informe on exposa aquest 2024 com «un dels anys més crítics de les presons catalanes» pel que fa als incidents violents. El sindicat apunta que, fins a juliol d’aquest any, s’han registrat 46 incidents greus a les presons catalanes i un 20% d’aquests són de caràcter sexual o psiquiàtric.

A Mas d’Enric, durant aquest període s’han registrat 38 agressions als funcionaris, xifra que suposa un augment del 35% respecte a les mateixes dates del darrer any. Del total de les agressions, cinc són de caràcter greu, tres més que l’any passat.

L’informe també mostra que fins al juliol d’aquest any s’han viscut 79 incendis, 33 sobredosis i 85 temptatives de suïcidi. Això suma un total de 197 incidents d’aquest tipus a les presons catalanes i el sindicat destaca que «la intervenció dels funcionaris ha sigut crucial per evitar conseqüències greus».

A Mas d’Enric s’han comptabilitzat 35 episodis com aquests, repartits en 13 incendis, 4 sobredosis i 18 temptatives de suïcidi. Cal destacar que totes aquestes xifres s’han vist augmentades respecte a l’any passat. Finalment, el CSIF també reflecteix que des de l’u de gener s’han produït 15 morts a les presons catalanes, 8 per causes naturals i 7 per suïcidi, dos d’aquests últims han tingut lloc a Mas d’Enric.

L’assassinat de Núria

Entre tots els incidents registrats durant el darrer any n’hi ha un que destaca, l’assassinat de Núria, cuinera de Mas d’Enric, ara fa sis mesos. Alberto Gómez, coordinador del CSIF de presons a Catalunya, assegura que aquest fet va ser la «crònica d’una mort anunciada», ja que el sindicat havia avisat de fa temps que «es podia produir aquesta situació».

El passat divendres, més d’un centenar de treballadors penitenciaris van homenatjar a la víctima a l’entrada de la presó. Allà, van reclamar millores en seguretat i recursos, demanant que aquest tràgic fet «no quedi en l’oblit». Durant aquest temps, els responsables de la Generalitat de Catalunya han canviat i amb ells els responsables de Justícia.

Gómez lamenta que «ni la consellera Gemma Ubasart ni el director general de Serveis Penitenciaris Armand Calderón van depurar responsabilitats». El coordinador explica que encara no han pogut reunir-se amb els nous responsables, però ho faran en els dies vinents. A aquests, sol·licitaran «una aposta real pel col·lectiu de funcionaris».

Així mateix, reivindicaran la necessitat de «poder actuar contra el perfil de presos més problemàtics», destacant que «aquesta és una minoria de la població penitenciària». Gómez afirma que deixarà un «temps prudencial al nou govern», però el sindicat no descarta tornar a convocar noves protestes com les del març si no aconsegueixen «una resposta òptima les seves demandes».