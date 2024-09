Creix a vuit el nombre de contagiats per dengue a Vila-seca

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) ha declarat que s'han detectat des de principis de setembre un total de 8 casos de contagis per dengue fins aquest dilluns a Vila-seca. Dos casos van requerir ingrés hospitalari al Joan XXIII de Tarragona, quatre han presentat simptomatologia lleu i dos casos més han estat asimptomàtics.

Segons l'ASPCAT, dues de les persones afectades no són residents a l’estat espanyol i ha estat comunicat pel Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad.

Els vuit casos identificats actualment tenen una possible exposició comuna en una zona concreta d‘un municipi del Tarragonès. Per això, s'ha procedit a prendre les mesures oportunes de prevenció i control de mosquits tant en la zona on es pot localitzar el focus com també, per principi de precaució, en altres entorns propers.

Segons l'Agència, l’estudi del brot continua, s'està fent vigilància activa de possibles persones afectades i, per tant, no es descarta la detecció de més casos en els propers dies.

El dengue és una malaltia viral que es transmet per la picada dels mosquits i els seus símptomes són febre alta, dolor articular i muscular, mal de cap intens, nauseas, vòmits o erupcions cutànies.