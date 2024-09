El Morell celebra una nova edició de la Festa en homenatge a la Gent Gran

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Morell ha tornat a viure aquest cap de setmana una nova edició de la Festa en Homenatge a la Gent Gran que, un any més, ha estat un èxit. La festa va començar a les 12 hores del migdia amb la recepció a l’Església Parroquial de Sant Martí.

Segons la regidora de Benestar social i Gent gran, M. Jesús Valldosera. «estem molt contentes de veure com any rere any la gent omple el pavelló i la jornada esdevé un èxit, per nombre de persones i pel que percebem de totes i tots els assistents, és un dia molt bonic i aquest any no ha sigut excepció».

«La gent gran s’ho mereix i la regidoria i el consistori treballem perquè aquest dia sigui especial, és un goig poder-hi ser i compartir aquest dia», explicava l’alcalde del Morell, Eloi Calbet.

Després de la missa, al pavelló municipal, la festa va continuar amb un aperitiu que va ser el preludi del gran dinar de germanor al qual van assistir més de 400 persones. Enguany també es van repartir àpats a domicili, una alternativa al dinar presencial que s’ofereix a tothom que ho necessiti i que per motius diversos no es van poder desplaçar fins al pavelló.

En acabar el dinar, es va homenatjar a una de les parelles més grans, amb el Marcel Martí Veciana i la Ger Sardà Guillemat, i a una de les més joves, amb Luís Barrera Gómez i Carmen Casado Ruíz. L’homenatge també es va extendre a un dels homes més grans, Juan Paz Barea, de 93 anys, i una de les dones més grans del poble, Josepa Sardà Guillemat, de 92 anys. A més, enguany, Josep Catà Sendrós, de Mas Montseny, va rebre una menció especial per a ser l’home més gran del Morell, demà dia 17 de setembre fa 102 anys.

Un gran dia en homenatge a la gent gran del Morell que va tornar a ser tot un èxit convertint-se en una de les dates assenyalades al calendari del municipi per a totes i tots.