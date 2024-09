El jaciment arqueològic de la Boella de la Canonja obrirà les portes al públic aquest dissabte

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El jaciment de la Boella de la Canonja és escenari aquestes setmanes d'una nova campanya d’excavació arqueològica, sota la direcció dels investigadors de l’IPHES-CERCA Palmira Saladié i Josep Vallverdú. Enguany, el jaciment arriba a la 18a campanya consecutiva i s'ha convertit en un referent internacional per al coneixement de les primeres ocupacions humanes d’Europa.

Durant campanyes anteriors s’han recuperat restes d’un mamut escorxat pels humans del pleistocè inferior ara fa 1 milió d’anys, juntament amb gran quantitat de restes d’eines de pedra que representen les evidències més antigues a Europa de la cultura acheuliana, coneguda també com a destrals de mà i que són el testimoni de les dispersions humanes més antigues registrades fora d’Àfrica.

Per tal de que el públic interessat pugui conèixer l’estat de la recerca i els treballs que es duent a terme en el jaciment de la Canonja, el dia 21 de setembre a partir de les 10.30 i fins les 13.30 h hi haurà una la jornada de portes obertes, on els mateixos científics i arqueòlegs explicaran sobre el terreny les troballes. Durant la jornada, també es durà a terme l'activitat Arqueolab: descobrim la prehistòria.