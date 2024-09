Dues empreses opten a la redacció del projecte pel Centre Experimental Cal·lipolis a Vila-seca

Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Vila-seca té en marxa un projecte finançat pel fons Next Generation per obrir aquest 2026 el Centre Experimental Cal·lipolis, un espai museístic i turístic que reivindiqui l’espai natural protegit dels Prats d’Albinyana i el patrimoni de la vila romana de Cal·lipolis. Aquest mes d’agost es va obrir la licitació per a la redacció d’un projecte valorat en 944.577 euros. Ara, dues empreses opten a aquesta redacció: RCR Aranda Pogem Vilalta Arquitectes i b720 Arquitectura, totes dues pimes.

En global, el pressupost de construcció d’aquest centre puja per sobre dels 10 milions d’euros. D’aquests, 7,3 estaran destinats a la construcció de l’equipament i altres 3,2 a la urbanització de l’entorn immediat. Els fons Next Generation finançaran cinc milions del total d’aquesta operació.

El centre ocuparà un total de 2.240 metres quadrats als quals se li ha de sumar 8.100 metres quadrats d’espai exterior. La remodelació de l’entorn pretén crear un nou espai verd amb ombra natural a Vila-seca mitjançant arbrat autòcton de la Mediterrània.

El Centre Experimental Cal·lipolis se situarà entre els carrers Pàcido Domingo, Victòria dels Àngels, Amadeu Vives i Pep Ventura, buscant ser un nou pol d’atracció turística a la Pineda proper al jaciment arqueològic amb el qual comparteix nom, però integrat dins la trama urbana del nucli marítim de Vila-seca.

El projecte estava plantejat inicialment dins de la pròpia Vil·la romana de Cal·lípolis i els Prats d’Albinyana, però finalment s’ha optat per vincular l’equipament amb el teixit urbà per les sinergies pròpies que es poden crear d’aquesta manera. A més també s’ha tingut en compte la proximitat amb el mar d’aquest espai així com el recorregut paisatgístic que genera.

Aquest espai busca potenciar el front marítim de Vila-seca a través d’un «turisme de qualitat i familiar», segons resa l’avantprojecte publicat per l’Ajuntament. El centre comptarà amb actuacions «d’innovació digital i recursos immersius», amb voluntat d’adherir-se a la xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents.

L’equipament també haurà de prioritzar l’autoconsum i la mobilitat sostenible a través de plaques fotovoltaiques, puts de càrrega de vehicles elèctrics i sistemes d’eficiència energètica.