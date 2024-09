La Societat Europea de Química distingeix l’edifici històric de l’Hospital de Pelegrins d’Altafulla

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’antic edifici de l’Hospital de Pelegrins ha rebut el reconeixement de la Societat Europea de Química com a reconeixement de la importància històrica d’un procediment químic que va desenvolupar el Fill Il·lustre d’Altafulla, Antoni de Martí i Franquès, en el segle XVIII per determinar la composició de l’aire atmosfèric.

La coalcaldessa d’Altafulla, Alba Muntadas; el vicepresident de l’EuChemS, Floris Rutjes; la presidenta del EuChemS Historical Landmark Award Committee, Brigitte Van Tiggelen; el president de la Societat Catalana de Química (SCQ), Gregori Ujaque; el secretari general de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) Àngel Messeguer, i la doctora Consol Blanch, membre de la Comissió Emplaçaments Històrics Representatius de la Química, de la SCQ, han descobert la placa commemorativa que, a partir d’avui, presidirà l’entrada de l’edifici.

Alba Muntadas ha expressat la satisfacció que «Altafulla tingui significativa importància en el patrimoni químic per la seva vinculació amb Antoni de Martí i Franquès, un químic i Fill Il·lustre de la vila, influent del segle XVIII, que va dur a terme bona part del seu treball experimental a l’Hospital de Pelegrins del municipi».

Aquest guardó destaca i commemora contribucions significatives en el camp de la química, tot mostrant avenços que han configurat la comprensió del món i han millorat les nostres vides. En reconèixer aquests assoliments, es distingeix la importància de la química en la història i el patrimoni cultural europeus, fent palès l’àmbit geogràfic i la diversitat del paisatge científic europeu i la seva promoció dins de la comunitat química i en molts altres àmbits.

Consol Blanch ha qualificat la figura d’Antoni Martí i Franquès com «un senyor enciclopèdic que va dedicar bona part del seu temps a estudiar diversos temes científics sobre el medi natural, i va acumular col·leccions geològiques i botàniques, i també sobre meteorologia més enllà de la química».

Prèviament a la descoberta de la placa, l’investigador en la història de la química i membre de la SCQ, Pere Grapí Vilumara, ha pronunciat la xerrada ‘Antoni de Martí i Franquès. De la bonesa a la composició de l’aire’ a la sala de Plens del consistori altafullenc.

Per acabar, l’antic cementiri, al costat de la plaça de l’Església, ha acollit la lectura dramatitzada amb el títol «Antoni Martí i Franquès, el savi Català», basada en el llibre del mateix nom, obra de Joan Carles Blanch, i interpretada per l’actor Fermí Fernández com a Antoni Martí i Franquès, acompanyat per Alexis Lanza i Guillem Vellvé, als violoncels.