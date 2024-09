Un accident a l'AP-7 a Vila-seca talla un carril en sentit sud i provoca aturades d'un quilòmetre

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Un accident de trànsit a l'AP-7, al seu pas per Vila-seca, ha causat la interrupció parcial de la circulació aquest matí, al voltant de les 11:45 h, provocant aturades de fins a un quilòmetre de llargada. L'incident hauria implicat dos turismes, segons les primeres informacions.

Afortunadament, l'accident no hauria estat greu, però ha provocat el tall d'un dels carrils en sentit sud, fet que ha dificultat el trànsit a la zona. Actualment la situació ha estat normalitzada i els vehicles ja poden circular per la via, que torna a estar oberta.