Torredembarra obre la licitació per llogar terrenys destinats a aparcament públic

L’Ajuntament de Torredembarra ha iniciat un nou procés de licitació per arrendar terrenys privats situats a la zona d’influència de l’eix comercial i l’illa de vianants, amb l’objectiu de destinar-los a aparcament públic municipal.

Aquesta mesura respon a la necessitat de tornar a llogar terrenys després que la contractació actual arriba a la seva finalització i cal mantenir places d’aparcament que facilitin a residents i visitants l’accés a les àrees comercials i de serveis del municipi.

L’objecte del contracte és l’arrendament de terrenys amb una superfície mínima de 500 m², situats a l’entorn de l’eix comercial i l’illa de vianants, per ser destinats a aparcament públic. Aquests terrenys hauran de complir amb els requisits tècnics especificats en el Plec de prescripcions tècniques particulars (PPTP).

L’Ajuntament podrà arrendar una finca, diverses finques o porcions d’aquestes, fins assolir un màxim de 53.000 m². Els terrenys objecte d’arrendament podran ser ocupats parcialment o en la seva totalitat, depenent de l’estat de cada solar. El contracte permet formalitzar diversos arrendaments amb diferents propietaris fins a cobrir les necessitats d’aparcament del municipi.

Els terrenys que actualment té llogats l’Ajuntament per a ús d’aparcament públic es troben al carrer de Mañé i Flaquer, avinguda del President Companys i al passeig de la Sort. El preu de sortida proposat per a l’arrendament de nous terrenys és d’un màxim de 266.780,80 € (IVA inclòs) per la totalitat de la durada del contracte que serà de quatre anys, improrrogables.

Els terrenys seleccionats hauran d’estar lliures d’edificacions i complir amb la normativa urbanística vigent per a l’ús d’aparcament. L’Ajuntament podrà realitzar les obres necessàries per adaptar els solars, sense afectar el preu de l’arrendament. Les persones propietàries de terrenys que compleixin els requisits dels procés poden presentar les seves propostes fins al 19 de setembre, a les 23.59 h.