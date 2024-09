Més d'un centenar de treballadors penitenciaris recorden la cuinera assassinada a Mas d'Enric

Treballadors penitenciaris dipositant clavells al memorial per homenatjar a la cuinera assassinada per un pres a la presó de Mas d'Enric fa sis mesos.ACN

Més d'un centenar de treballadors penitenciaris han homenatjat aquest divendres a la cuinera de la presó de Mas d'Enric assassinada a mans d'un pres tot just fa sis mesos. Els empleats del centre del Catllar i també de Ponent, així com familiars i amics han fet cinc minuts de silenci i han dipositat flors a l'entrada de Mas d'Enric. Els funcionaris han demanat a la nova conselleria de Justícia que els «escolti» i els «respecti».

També han reclamat millores en matèria de seguretat i més recursos, ja que asseguren no són suficients la vintena de nous treballadors al centre tarragoní per treballar amb garanties. «L'enyorem cada instant, se'ns fa molt difícil continuar el dia a dia sense ella», ha expressat Pablo Martínez, cosí de la Núria.

Els treballadors de presons han reclamat millores en l'àmbit de la seguretat i «tornar vius a casa». «Han passat sis mesos i no ha canviat, no s'han depurat responsabilitats en cap sentit, no hi ha hagut dimissions ni comissions internes per esbrinar on va fallar el sistema, s'ha tapat tot», ha denunciat la Francina, una funcionària del centre penitenciari de Mas d'Enric.

Tot i que reconeix que s'han modificat els protocols als tallers productius, ha lamentat que s'han tornat a ubicar interns, condemnats per delictes d'homicidi o d'assassinat a les cafeteries de les presons de Ponent i del Catllar.

El sindicat CSIF ho va denunciar aquest dimarts i el pres que estava a la cafeteria es va retirar de forma preventiva d'aquesta posició. «No fa ni sis mesos que es va morir la Núria i ja han intentat posar dos interns, un a la cafeteria de Ponent i un altre a la de Mas d'Enric. Què passarà quan passin sis anys? Si ja no ens en recordem del que ha passat i ja tornem a posar presos amb delictes de sang dins de les cafeteries? Tornarem a estar com ara o pitjor», ha etzibat Francina. Per ella la solució és senzilla, assegura que si el perfil dels reclusos ha canviat i ja no s'ajusta als criteris, s'han de contractar personal de fora.

Demandes al nou Govern

La funcionària ha demanat al nou Departament de Justícia i Qualitat Democràtica que els respectin i que escoltin les seves demandes. «Ens sentim menyspreats, volem que ens valorin i que ens donin eines per poder treballar, i sobretot, que no ens fiscalitzin perquè ja sabem quina és la nostra feina, ja ens fiscalitzem nosaltres mateixos, que som molt exigents», ha subratllat la treballadora penitenciària.

A més, ha considerat que la vintena de nous empleats contractats al centre de Mas d'Enric no són suficients: «no ens reforça res, haurien d'entrar 100 de cop a tots els centres de Catalunya». I ha afegit: «20-25 funcionaris repartits entre vuit guàrdies, persones que treballen entre setmana, el cap de setmana i a la nit, representa l'increment d'un funcionari».

L'homenatge ha acabat amb el crit «tots som Núria». A les deu d'aquesta nit s'ha previst un altre acte per recordar-la.