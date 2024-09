Torredembarra comença el curs escolar amb les aules desbordades

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els alumnes de Torredembarra han començat el curs avui, dilluns 9 de setembre, amb 50 dels 57 grups d'infantil i primària sobrepassant o al límit de les ràtios establertes pel Departament d'Educació. De fet, en aquests nivells educatius s'han matriculat 1.278 infants, però l'oferta al municipi és de 1.258 places. El regidor d'Educació, José García, posa de manifest la massificació dels centres amb comparació a cursos anterior: «La situació empitjorarà i molt, estem desbordats a nivell d'escoles. Tot plegat, sostingut en el temps és inassumible».

Només hi ha 11 vacants en 9 cursos

A falta dels alumnes que poden afegir-se mentre el curs ha començat, també anomenats de matrícula viva, si s'engloben les 9 línies de nivell d'infantil i primària, 6 estan per sobre del nombre d'alumnes per aula: a I5 amb 6, 1r amb 5, 3r amb 4, 4t amb 8, 5è amb 3 i 6è amb 5. A la resta de cursos, 2 de 3 estan a punt de traspassar les ràtios: a I3 on hi ha 2 vacants i a I4 on hi ha 3 més. En total, amb 2, només hi ha 11 places.

Si això, es compara amb el període 2023 - 2024, la situació és més complexa, segons García: «Aquestes xifres són similars a l'última part del curs anterior, però s'ha de tenir present que aquelles dades engloben els alumnes de matrícula viva i aquest cicle 2024 - 2025 acaba de començar». De fet, un cop acabat el termini de les inscripcions d'aquest any, ja hi havia 30 demandes de places de famílies nouvingudes.

L'any passat a Infantil i Primària n'hi va haver un total de 67. Això pel regidor d'Educació empitjora la qualitat de l'ensenyament que reben els infants: «Com a Ajuntament hem de donar resposta a aquestes famílies, això implica incrementar el nombre d'alumnes per aula i estar per sobre la normativa del Departament. Per tant, és realment complicat».

Pel que fa a l'educació secundària l'oferta de places a la Torre és de 1.032 i hi ha 977 alumnes inscrits. Tot i això, és possible que amb els nous alumnes que s'afegissin durant el curs també s'arribés al límit de les ràtios establertes, ja que l'any passat van arribar-ne 73.

El municipi demana la quarta escola des del curs 2023 - 2024

Torredembarra té 3 escoles, però les dades mostren la necessitat d'ampliar l'oferta educativa. Tots els grups municipals a l'abril van aprovar la demanda d'una quarta escola. El regidor d'Educació, José García ha explicat en quin punt es troba la petició dins els Serveis Territorials del Departament d'Educació: «La demanda la tenen sobre la taula, en són coneixedors i ja n'hem parlat diverses vegades, però és evident que els responsables de l'àmbit territorial no prendran cap decisió si la seva situació no està definida, ja que pot evolucionar d'aquí poc amb el canvi de Govern de Catalunya, per tant, estem esperant».