Xavier Canadell (MO1-TE), nou alcalde del Catllar després d’obtenir els set vots del govern municipal

Xavier Canadell (MO1-TE) va pendre possessió aquest dijous, 5 de setembre, com a nou alcalde del Catllar després d’obtenir set dels onze vots possibles en el ple extraordinari celebrat la tarda d'ahir amb l’únic punt de l’ordre del dia de l’elecció del nou batlle catllarenc. van ser els vots dels set regidors del govern, format pel PSC, MO1-TE, Junts i ERC, mentre que els quatre edils de Somos Catllar van votar el seu cap de llista, David Rodrigo. Canadell va prometre el càrrec per imperatiu legal.

Recordem que Jordi Ruiz (Junts pel Catllar) va renunciar aquest dilluns, 2 de setembre, a l’alcaldia del Catllar, tal com estipulava el pacte de mandat signat entre aquestes quatre forces polítiques. El relleu a l’alcaldia no representa cap canvi en el cartipàs municipal i els set regidors de govern continuaran amb les mateixes competències que tenen fins ara.

En el seu parlament, el nou alcalde, Xavier Canadell, va defensar el govern que encapçala, format per quatre formacions polítiques diferents que «hem consensuat i escrit un full de ruta a partir del treball conjunt i hem demostrat que l’acord és viables si la mirada és el municipi i les seves necessitats». Canadell ha assenyalat «la cohesió social i territorial del municipi com principal objectiu de l’equip de govern perquè els quatre forces que l’integren hi creuen» i també «viure en un municipi que estiguem contents de viure-hi».

Va reivindicar que la seva formació, MO1-TE, va néixer de l’1 d’octubre de 2017 per defensar el dret a decidir i que «la República es construeix des dels municipis, que es l’àmbit de decisió més proper i on més facilitat hi ha per participar, per proposar i debatre». I va defensar aquest debat en un municipi petit com el Catllar per transformar i millorar la manera de viure. Finalment, va estendre la mà a l’oposició per a col·laborar amb el govern.

La resta de partits integrants del govern van reivindicar la feina feta en aquest primer any escaig de mandat i la confiança en seguir treballant de la mateixa manera amb el canvi a l’alcaldia. «Tenim moltes coses per fer encara. En un any no ho hem pogut fer tot», va afirmar Antonio López (PSC). Des d’ERC, Francesc Saigí va desitjar molts encerts al nou alcalde i ha demanat «seguir treballant com fins ara». Jordi Ruiz (Junts), alcalde fins fa tres dies, va qualificar com a «gran puntal del govern» el seu successor i es va oferir a ajudar-lo en tot el que calgui ara que ocupa l’alcaldia.

En canvi el portaveu de l’únic grup de l’oposició, Somos Catllar, David Rodrigo, va ser molt crític amb el nou govern i el va qualificar de «pacte de perdedors i de la vergonya». Rodrigo considera que en el govern no hi ha ni coordinació, ni cohesió ni confiança i va assenyalar que el balanç de govern és molt pobre i va criticar la pujada d’impostos i ordenances que segons ell, va fer el govern. va acabar desitjant molts encerts al nou alcalde.

