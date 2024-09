Els organitzadors del Congrés Islàmic de Torredembarra minimitzen la polèmica per les declaracions masclistes d'un ponent

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els organitzadors del Congrés Islàmic Nacional de Torredembarra han restat importància a la polèmica que s'ha generat per les declaracions masclistes de Malik Benaisa, un dels principals ponents de l'esdeveniment. Segons han explicat a RAC1, no entenen la controvèrsia que ha sorgit a pocs dies de l'inici del congrés, que tindrà lloc entre el 13 i el 15 de setembre.

Benaisa, un estudiós de l'islam, va aixecar polseguera l'any 2013 per unes declaracions sobre el comportament que, segons ell, haurien de seguir les dones musulmanes. En una conferència a Ceuta, va citar un hadit del profeta Mohammed per afirmar que les dones que es perfumen i surten al carrer davant d'homes que poden olorar-les són «fornicadores». Aquestes paraules, emeses per RTVE a Ceuta en aquell moment, van ser denunciades pel PSOE, però la Fiscalia va arxivar el cas per considerar que no hi havia delicte.

Tot i que el vídeo amb les seves polèmiques declaracions s'ha tornat a fer viral coincidint amb la proximitat del congrés, els organitzadors han volgut desmarcar-se’n, subratllant que aquestes paraules van ser dites fa més d'una dècada.

Malik Benaisa participarà com a un dels ponents destacats del congrés, que comptarà amb la presència de centenars de creients d'arreu de l'Estat i que enguany porta per títol «Creences, usos, costums i família». Aquest congrés, que ja fa més de 20 anys que se celebra, s'ha consolidat com una cita anual per als musulmans de tot el país.

