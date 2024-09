Granados: «El projecte del Hard Rock per fi té llum verda i serà una realitat»

Publicat per Cristina Cuadrat Gonzalez Verificat per Creat: Actualitzat:

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, va afirmar ahir a Cadena SER que l’augment de la fiscalitat que es va pactar entre socialistes, republicans i comuns «fa que la viabilitat del projecte del Hard Rock estigui en dubte». En aquesta línia, Paneque destacava que «des del Govern complirem els acords al peu de la lletra». La consellera explicava que «hi haurà una fiscalitat vinculada a aquest projecte i que, per tant, és més que possible que faci que la viabilitat del Hard Rock estigui en dubte».

Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va reafirmar les declaracions de Paneque en una entrevista a TV3: «Hem acordat que no hi hagi excepcions en cap projecte en matèria de fiscalitat. Quan se li va donar llum verda al Hard Rock, el context econòmic era complicat. El que ara canvia és que aquest projecte no tindrà un benefici fiscal». A més, destacava que «hem hagut de fer renúncies. Si hagués pogut, ho hauria fet diferent».

Aquesta «fiscalitat vinculada» es deu al fet que l’acord entre socialistes, republicans i comuns inclou una modificació de la llei sobre els Centres Recreatius Turístics de l’any 2014, que és la que estipulava una rebaixa impositiva als grans casinos de joc al 10% en cas que el complex BCN World acabés obrint portes. En aquest sentit, ara els tres partits han acordat modificar aquella llei per pujar el tipus impositiu del joc i tornar al règim de fiscalitat anterior a aquesta llei, que era del 55% als grans casinos.

Tot i aquesta afectació, la consellera apuntava ahir que, «la tramitació del projecte del Hard Rock continuarà tal com estava prevista, però amb aquesta fiscalitat vinculada». Illa, per la seva banda, va admetre que en el cas que el projecte no prosperi «buscarem de forma conjunta amb el territori i els seus alcaldes, projectes que puguin ser interessants per al Camp de Tarragona».

Per la seva banda, l’alcalde de Salou, Pere Granados, explicava ahir a Diari Més que «l’únic que plantegen els acords als quals fan referència és una qüestió de fiscalitat i no una oposició al projecte». En aquest sentit, el batlle va assegurar que «estem en un moment en el qual el projecte del Hard Rock per fi té llum verda i serà una realitat».

Alhora, Granados remarcava que «els inversors no posaran en dubte aquest projecte per una raó de fiscalitat, fa molts anys que esperen aquest moment». D’aquesta manera, el batlle va valorar «positivament que el govern de Salvador Illa compleixi els acords assumits amb la Generalitat» i que, d’aquesta manera, «comenci a posar fil a l’agulla» a un projecte que, segons destaca Granados, «s’ha vist encallat per qüestions polítiques i en contra dels interessos de Salou i del territori».