El Ball i la diversió a cel obert continuen aquest setembre al Summit

El rooftop SUMMIT continua sent el referent musical del ball i la diversió a la Costa Daurada. Aquest espai inigualable, situat a la última planta de l’hotel Olympus Palace 4* de Salou, presenta per aquest mes de setembre una sèrie d’activitats d’oci oberta per tots aquells que vulguin sortir de casa i passar-ho d’allò més bé.

Tributs, màsterclass, monòlegs, sopars musicals i cocteleria sorprenent composen un ventall d’esdeveniments que s’allargaran fins el diumenge 29 de setembre. Uns espectacles que es podran gaudir als 1.600 metres quadrats de la terrassa panoràmica situada a l’àtic de l’hotel que, recordem, aquest any viu el seu 35è aniversari.

Grans tributs a artistes internacionals

El cartell d’activitats al rooftop SUMMIT el composen tributs a grups i artistes de talla internacional. Aquest dissabte 7 de setembre a partir de les 20h el teló l’aixequen les ABBA Girls, que homenatjaran al reconegut quartet suec que va triomfar al Festival de la Cançó d’Eurovisió de 1974. Tanmateix el dissabte dia 21 de setembre a la nit, Freddie Mercury ens delectarà amb la seva característica veu amb el Tribut a Queen. La darrera de les actuacions serà el dissabte 28 de setembre, el segell musical de Julio Iglesias tornarà a embolcallar la nit al SUMMIT.

Noms propis com Miki Dikai o Astrid Torrente

Per la terrassa a cel obert de l’Olympus Palace 4* de Salou també passaran reconeguts noms propis. El dissabte 14 de setembre a partir de les 20h l’humor del reconegut còmic gadità Miki Dikai provocarà mil i un somriures amb el seu talent. El divendres 27 de setembre serà el torn de la violinista reusenca Astrid Torrente, guanyadora del programa de Tv3 ‘La Gran Vetllada’ i convidada a tocar al reality televisiu First Dates. Una actuació que començarà a partir de les 21:30h.

Música remember i versions personalitzades

L’epicentre festiu del SUMMIT també farà gaudir als nostàlgics de la música d’ahir, d’avui i de sempre. El diumenge 15 de setembre música remember per ballar a partir de les 19h. El divendres 20 de setembre a partir de les 20h versions personalitzades amb el duo format pels germans Lazarte, Ronaldo al contrabaix i Sergio amb la guitarra de jazz i clàssica. S’oferirà música de cine, bossa nova, jazz tradicional, entre d’altres. El dia 22 de setembre a partir de les 19h arribarà la festa ‘Lluna de Setembre’ amb música dels anys vuitanta i noranta. Finalment el diumenge dia 29 de setembre una màsterclass de salsa i batxata arrodonirà un mes carregat d’activitats.

Gastrococteleria

Al restaurant del SUMMIT durant tot el mes de setembre es poden assaborir uns dinars excel·lents i, a les nits, uns sopars sensorials maridats amb còctels que deixaran bocabadat als comensals més exigents. Les reserves per aquests àpats s’han de formalitzar trucant al següent número de telèfon, el 690 149 866.