Reobertes les platges de Torredembarra després de no detectar cap presència de la tintorera

Les platges de Torredembarra ja permeten el bany després de no detectar cap presència de la tintorera que va aparèixer ahir als Muntanyans. Aquest diumenge al matí, el Servei Marítim de la Policia Local de Torredembarra ha inspeccionat la façana marítima del municipi i ha confirmat que no s'ha detectat cap presència de la tintorera vista ahir a la tarda. Com a resultat, les platges han reobert i tornaran a tenir la bandera corresponent segons l'estat de la mar.

Ahir dissabte, una tintorera, també coneguda com a tauró blau, va ser albirada a la platja dels Muntanyans, fet que va generar una ràpida reacció de les autoritats. Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya va informar sobre l'incident a través del seu compte d'X, i es va hissar immediatament la bandera vermella per garantir la seguretat dels banyistes.

L'animal va ser vist a primera línia de mar, provocant que els banyistes sortissin de l'aigua ràpidament. Per precaució, es va desplegar la bandera vermella a totes les platges del municipi, prohibint el bany fins a les 22 hores. A més, es va alertar als ajuntaments dels municipis veïns perquè adoptessin les mesures necessàries.

Després de la inspecció realitzada aquest diumenge, s'ha confirmat que és segur tornar a banyar-se, i les platges de Torredembarra han reprès la seva activitat habitual, amb la bandera indicativa segons les condicions de la mar.

