La Nou de Gaià s’omplirà de vins amb la quarta edició de la festa del Cartusia

La Nou de Gaià viurà el pròxim dissabte 7 de setembre una experiència enològica de primer nivell. Ho farà gràcies a l’associació cultural Santa Teca, que organitzarà la quarta edició del Cartusia, la festa dels vins elaborats amb la varietat de raïm cartoixà.

Enguany, amb la novetat de la incorporació d’estils d’elaboració que estan a l’alça, com el brisat i l’escumós. L’entitat té la intenció de posar en valor el ric patrimoni vitivinícola de les Terres del Gaià i «mostrar les possibilitats enològiques d’una varietat ancestral com el cartoixà». Una varietat que s’havia perdut, però, a poc a poc, gràcies a molts cellers que l’han recuperat, s’està mostrant tot el seu potencial i versatilitat enològica.

La jornada comptarà amb la participació d’un total de dotze cellers de les comarques de Tarragona que fan vins de viticultura ecològica i mínima intervenció enològica. Seran el Celler 9+, David Baixas, La Rural, Josep Foraster, Tanca els Ulls, Vinyes del Tiet Pere, Celler Sanromà, Niu Celler, Un Sol Cel, Espores del Gaià, Mas de la Sabatera i Celler Vilalta Pere.

Tot plegat, amb el suport de l’Ajuntament de la Nou de Gaià. El tast de vins va lligat a tot un programa de propostes culturals i gastronòmiques —com ja és habitual als esdeveniments que organitza l’associació—. Quant a les apostes musicals, Lia Sampai presentarà el seu tercer i nou àlbum Un Delta Fràgil. Un treball que parla de les Terres de l’Ebre, el bressol de les vivències de la cantautora que, tal com diu ella mateixa «són sempre llavors de les meves cançons».

A més, també actuarà Joan Colomo, que presentarà el seu vuitè i últim disc Tecno realista. Pel que fa al teatre, es podrà gaudir de l’espectacle poètic El carrer del mar de la companyia Genovesa Teatre. Coincidint amb la posta de sol, es realitzarà un recital poètic i musicat a càrrec de Josep Pedrals i Roger Conesa, que versarà sobre el món del vi.

A més, migdia i nit es podrà dinar i sopar als Jardins del Cercat amb les propostes gastronòmiques de L’artesà —de Salomó—, el Portal 22 —de Valls—, La Clotxa —de Flix i Tarragona— i el Raffa Gelati —de Tarragona. També s’ha incorporat un tast-berenar de pa amb oli i sucre. L’associació Mosaic de Secà també mostrarà els productes que aglutina i realitzarà, per altra banda, un taller de gastronomia itinerant amb productes que s’elaboren seguint el curs del Gaià.

L’esdeveniment donarà el tret de sortida al migdia i tancarà les portes als volts de les dues de la matinada. El centre neuràlgic de les activitats programades serà els Jardins del Cercat, però també hi haurà altres activitats en diversos espais del municipi com la plaça de l’Església, el camí de l’Abadia i la Cooperativa de la Nou de Gaià. L’entrada a tots els actes i activitats de la programació és gratuïta i estan pensades per a tots els públics.