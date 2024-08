En record dels 133 «herois» liberals reusencs morts a la Batalla de Vilallonga

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

Una partida de carlins va atacar dues diligències que portaven passatgers i el correu de Reus cap a Tarragona. Des de la capital del Baix Camp, sortiren esperitades dues milícies per perseguir el bàndol contrari. Pensaven que s’amagarien a les muntanyes, però, en aquesta ocasió, no fou així. En arribar un dels batallons al Morell, es va trobar encerclat, en una emboscada, per 1.500 defensors dels valors tradicionals que els estaven esperant.

Les tropes reusenques fugiren cap a Vilallonga del Camp i es refugiaren a l’església, des d’on demanaren socors als seus companys, mentre els carlins els assetjaven. Així va succeir la Batalla de Vilallonga, emmarcada en la Primera Guerra Carlina, que va deixar un balanç de 133 reusencs morts del bàndol liberal, així com un nombre desconegut de soldats carlins.

Durant anys, els caiguts van ser recordats com a «defensors de la llibertat» i com a «herois» a Reus, però, en temps recents, van caure en l’oblit. Fins ara. Els ajuntaments de Reus i Vilallonga del Camp i el Centre d’Estudis Pere Virgili han signat un conveni per «recuperar aquests episodis de la història», en paraules de Gerard Gené, alcalde de Vilallonga. Si el municipi del Tarragonès ja recrea la batalla —enguany, el 8 de setembre—, la capital del Baix Camp se sumarà als homenatges el 2025, amb l’aniversari dels fets, que van ocórrer un 1 de març.

La regidora de Bon Govern de Reus, Montserrat Flores, va explicar que es prepararà una exposició relacionada amb el duel bèl·lic i subratllà que es renovarà la senyalització de la capella on estan enterrats els 133 reusencs que van perdre la vida en l’envit, moviment que es vincularà amb el cicle Primavera al Cementiri, amb una conferència.

L’edil recordà que el simbolisme dels herois era tan present en el Reus dels segles XIX i XX que s’anaven a homenatjar amb una plaça —de la Llibertat— i un monòlit. El projecte es va aturar amb la Guerra Civil i va ser reutilitzat pels defensors de la causa franquista per commemorar els seus difunts. «El monòlit es troba al Cementiri i el resignificarem i resenyalitzarem», apuntà Flores.

La recreació històrica

El Centre d’Estudis Pere Virgili tornarà a recrear la Batalla de Vilallonga aquest 8 de setembre. Es dividirà en dues escenes. Al matí, el municipi es traslladarà al 25 de febrer de 1838. Des del rentador, un grup de dones revelarà com era la vida de l’època.

Poc més tard, personatges com el comandant Subirà participaran en una tertúlia sobre la convulsa situació política del país. A la tarda, ja serà 1 de març. Tot començarà amb l’arribada de dos pagesos partidaris del liberalisme a una taverna on hi havia camperols procarlins. Durant la discussió, se senten els liberals fugint del Morell i arribant a Vilallonga.

Et pot interessar