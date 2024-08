Juan Hervás seguirà com a president de l’AEH Vila-seca, La Pineda

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Juan Hervás ha renovat el seu càrrec com a president de l’AEH Vila-seca, La Pineda. Durant aquests quatre anys, Juan Hervás i tota la junta han organitzat múltiples jornades gastronòmiques amb la complicitat del Patronat de Turisme de Vila-seca, La Pineda i de diversos patrocinadors i institucions com l’Associació de comerciants i empresaris; entre elles, les Jornades Arròs Mar i Muntanya o la ruta gastronòmica Dgusta Vila-seca.

Juan Hervás és cuiner de professió. Va començar al restaurant La Arena, convertint-se el 2003 en cap de cuina en un hotel de Coma-ruga. Va continuar formant-se fins que el 2004 va obrir el seu propi negoci, el qual va haver de tancar. Va ser llavors quan va decidir estudiar Administració i Direcció d'Empreses i tirar endavant el seu primer projecte El Patio & Grill.

«Seguirem treballant per consolidar la feina feta fins ara, fent créixer les jornades, els associats i els serveis que els hi oferim per poder seguir posicionant Vila-seca, La Pineda com un destí gastronòmic de mar i d’interior divers, atractiu i amb personalitat pròpia durant tot l’any», ha assegurat.

Amb aquesta renovació, la Federació AEHT segueix amb un període de relleus en les presidències locals i comarcals creades la passada legislatura. Actualment la Federació compta amb 17 associacions arreu de la província, les quals representen, defensen i promocionen els establiments d’hostaleria del seu territori.

Et pot interessar