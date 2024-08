L'Escola Cal·lípolis de la Pineda estrena nova pista al pati

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Des de fa uns dies, l’Escola Cal·lípolis de la Pineda compta amb una nova pista al seu pati. Els treballs de remodelació han consistit en la rehabilitació de la superfície amb i la construcció d’un sistema modular de grades que permeti, en un futur, la construcció i col·locació d’una estructura per a cobrir la pista. Aquestes grades-bancs de formigó actuen com un element mobiliari per a diferents usos.

També s’ha polit la pista amb un revestiment i acabat de color blau, amb funció antilliscant, per tal que s’hi pugui desenvolupar activitat esportiva de forma segura.

Amb un pressupost de 153.258,66 euros, les obres han tingut una durada de tres mesos.

