Activada la prealerta Plaseqta per una fuita de nafta a una empresa de la Canonja

Protecció Civil ha activat aquest diumenge al matí la prealerta del Plaseqta per una fuga de nafta a l'empresa Repsol Petroleo Tancs de la Canonja, situada al Polígon Sud Tarragona. Aquesta ja es troba continguda i no ha suposat cap afectació a l'exterior de la indústria. Els treballadors han estat temporalment confinats.

Els Bombers del parc han pogut contenir la fuita, que hauria estat produïda per un poro d'una línia, sense ajuda externa. No obstant això, els Bombers de la Generalitat, que han rebut l'avís a les 6.36 hores, s'han desplaçat amb 3 dotacions del Grup d'Incidències Tecnològiques per fer tasques de supervisió.

Allà han revisat l'espai amb un detector de gas, que ha detectat concentracions molt baixes. Finalment, a les 7.21 hores han donat la situació per controlada i a les 10.45 hores els Bombers del parc han informat que la fuita es trobava sota control.

