Salou instal·la noves jardineres inspirades en el modernisme

A Salou s'estan instal·lant noves jardineres que, segons l'Ajuntament, no només «embelliran l'entorn urbà», sinó que també «actuen com a pont entre el passat històric i el present de la ciutat».

Aquestes noves jardineres s'afegeixen a les ja existents en diferents punts estratègics (en la zona del mercat municipal o carrer Colon) o i es preveu la seva progressiva implantació en altres indrets del municipi.

Recentment col·locades al carrer Barcelona, aquestes jardineres de ceràmica estan inspirades en els estils modernista i noucentista, essencials en l'arquitectura de Salou.

El disseny rememora les formes geomètriques i coloristes típiques d'arquitectes catalans com Domènech Sugrañes, deixeble d'Antoni Gaudí, reflectint així la rica influència cultural d'aquests moviments artístics a Salou a l'inici del segle passat.

Sense anar més lluny, l’enrajolat de les jardineres s’inspira directament en les escales d’accés principal del Xalet Bonet, el qual és considerat el millor dels exponents del Modernisme, situat al bell mig del passeig Jaume I.

La ubicació d'aquestes jardineres no només pretén revitalitzar espais públics clau, sinó que també «busca convertir-los en llocs de trobada atractius tant per a residents com per a visitants». A més, la selecció de plantes autòctones en aquestes jardineres «fomenta la biodiversitat i la sostenibilitat ambiental».

L'impacte d'aquesta iniciativa «va més enllà de l'estètica, ja que simbolitza el compromís de Salou amb la recuperació, conservació i promoció de la seva herència cultural i històrica, promovent al mateix temps un futur més verd i sostenible».

L'alcalde de Salou, Pere Granados, ha destacat que «el modernisme de Salou té un caràcter especial i diferent respecte a altres zones de Catalunya, amb un enfocament particular en la ceràmica modernista, especialment visible en les jardineres dels xalets».

Aquestes ceràmiques «no només decoren, sinó que també defineixen la identitat visual del municipi i reflecteixen el gust per la natura i l'artesania del modernisme».

Granados subratlla que la recuperació d'aquests elements per part de l'Ajuntament «no només preserva un patrimoni cultural important, sinó que també reafirma la identitat pròpia de Salou, diferenciant-lo i enriquint-lo culturalment».

